В Пензе освятили блюда, приготовленные к пасхальному столу

23.04.2022 | 16:40

Чем красивее - тем лучше, чтобы глаз и душа радовались. Накануне Светлого Христова Воскресения верующие пензенцы принесли в Спасский собор традиционные пасхальные угощения.

Без крашеных яиц, кулича и творожной пасхи главное в году церковное торжество представить невозможно. Поэтому все, что предназначено для праздничного стола, люди стараются освятить в церкви.

«Постились. Надо теперь приготовиться к встрече святого воскресения. Я все это делаю, как бабушка моя делала. Бабушки уж на этом свете нет», - объяснила прихожанка Ирина Куприянова.

Церковное богослужение в Великую субботу отличается особой продолжительностью. Во время него священники меняют черное облачение на белое - как символ одного из библейских событий.

По окончании утреннего богослужения владыка проводит обряд освящения праздничных пасхальных кушаний, которые верующие заблаговременно выставили на столы.

«В церковной книге есть особые молитвы для освящения пасхи, яиц и мяса. Поэтому люди стараются заранее все приготовить, чтобы готовыми прийти к Пасхе, чтобы готов был стол, чтобы они сразу разговелись», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.