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Общество

С приходом весны в Пензе выросла востребованность аллергологов

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Коридор поликлиники областной больницы заполнен пациентами. Большинство из них ждут приема аллерголога. Сезон поллиноза стартовал: начинают цвести деревья, кустарники и однолетние растения. У Натальи Алексеевны аллергия на многое, поэтому особый ингалятор всегда с ней. Женщина помнит, как несколько лет назад у нее был страшный приступ удушья, и знает, что лучше не рисковать.

«Это от мамы передалось, мама у меня аллергическая была, астма у нее. У сестры так же, и у меня», - рассказала Наталья Алексеевна.

А вот Нина Николаевна в молодости и не подозревала, что станет аллергиком. Заболевание подкралось незаметно.

«Чихнула раз, чихнула два. А это очень много и подряд. Чихаешь, чихаешь, а потом уже насморк. Не круглый год, а когда цветение», - пояснила аллергик Нина Николаевна.

Врачи говорят, многие люди после появления симптомов просто начинают использовать спреи, их снимающие. А заболевание тем временем прогрессирует, хотя уже есть способы его остановить. Главный - аллерген-специфическая иммунотерапия.

«Сезон начался, в период обострения мы пробы не делаем. Закончится цветение, и в октябре-ноябре приходят к нам на обследование. Мы обследуем, выявляем аллергены и этими аллергенами уже в зимний период, до цветения, лечим в течение нескольких лет», - отметила аллерголог-иммунолог Инна Тимарцева.

С каждым годом пациентов у аллергологов становится больше. Считается, что посещать этих врачей следовало бы каждому третьему горожанину. Причинами распространения заболевания являются плохая экология, избыточное применение антисептиков и антибиотиков. Но главная - это наличие у человека генов, которые отвечают за склонность к развитию чрезмерной реакции организма на раздражители.

Врачи предупреждают: при приступе бронхиальной астмы можно умереть.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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