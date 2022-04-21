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Общество

В Пензе приступили к ремонту музыкальной школы № 2

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С парадной стороны музыкальная школа № 2 такая же, как и раньше. Но ученики и педагоги знают: все самое интересное у них на заднем дворе, там стоят строительные леса и лежат заготовленные материалы. Раньше положенного стартовал капитальный ремонт. Подрядчик смог приступить к работам уже в апреле.

«В этом году запланированы фасад и крыша, и окна там, где они не были заменены», - рассказала директор музыкальной школы № 2 г. Пензы Оксана Матвеева.

Капитальный ремонт в школе на Ленина займет длительное время. Пока учебный процесс будет продолжаться здесь, но в январе 2023-го музыкантам придется на несколько месяцев переехать - подыскивают временное пристанище.

«Конечно, поблизости. Центр культуры и досуга, Центр хореографического искусства, возможно, художественная школа № 2», - отметила Оксана Матвеева.

Пока на работы выделили 34 миллиона рублей, но, вероятно, сумма будет увеличена. А во сколько обойдется капремонт музыкальной школы № 1, и сказать сложно. Проектно-сметная документация проходит экспертизу. Но и без бумаг понятно, что денег нужно много: здание - объект культурного наследия.

«Это старейшая школа в России. В этом году нам в сентябре исполняется 140 лет», - подчеркнула директор музыкальной школы № 1 г. Пензы Татьяна Демина.

Как говорят специалисты, здание пытаются поддерживать в достойном состоянии. Но время неумолимо. Последний капремонт был в 90-е годы, старинный особняк на Богданова потихоньку сдается.

«Трещины идут вверх по стене и переходят плавно на потолок. В этом зале проходили многие мероприятия. Именно он акустически очень нравится всем музыкантам, которые проводили здесь концерты. Но в данный период мы не проводим здесь мероприятий», - сообщила Татьяна Демина.

После того как проектно-сметная документация пройдет экспертизу, определят источники финансирования ремонта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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