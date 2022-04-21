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Общество

Православные пензенцы посетили особое богослужение

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День смирения и любви к ближнему. Вне зависимости от рангов и чинов. В Спасском кафедральном соборе прошло особое богослужение, посвященное одному из важнейших событий, описанных в Евангелии. В Великий четверг произошло установление святого таинства Евхаристии, то есть причастия. Оно заключается в освящении хлеба и вина, символизирующих плоть и кровь Христову, и употреблении их верующими, что дает им возможность соединиться с Богом. Так же, как это случилось во время тайной вечери, на которую собирались Спаситель и апостолы.

«Господь, перед тем как принять страдания, перед тем как быть распятым на кресте и претерпеть смерть, оставил воспоминания своего пребывания на земле, свое тело и свою чистую кровь», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Когда мы причащаемся, мы становимся частью жизни Христовой, и мы становимся причастниками Царства небесного», - отметил клирик Спасского кафедрального собора г. Пензы протоиерей Владимир Ольхов.

В Великий четверг, он еще называется Чистым, совершается особый церковный обряд. По примеру Христа, омывшего ноги своим ученикам за Тайной вечерей, владыка Серафим сделал то же самое 12 сидящим священнослужителям, символизирующим апостолов. Это знак глубокого смирения и служения народу Божьему.

Самый скорбный день церковного календаря - Страстная пятница, когда произошло распятие Христа.

«Когда наступит воскресенье, Иисус Христос воскреснет. И дай Бог, чтобы зажегся огонь, и будем все радоваться и веселиться этому событию», - рассказала прихожанка Татьяна Наумова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Очень много народа,нужно пристрой делать...

Гость||

Монахини пекли 2 000 куличей,их будут раздавать бесплатно верующим в великий праздник.во славу воскрешения Христа или главное деньги?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

плоть и кровь Христову, и употреблении их верующими

Имя: Гость
Комментарий:

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