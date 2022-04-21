На острове Пески в Пензе появилась оптика «Ростелекома»

21.04.2022 | 10:23

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию оптическую сеть в жилом поселке на острове Пески в Пензе.

Поскольку микрорайон со всех сторон окружен Сурой, основная магистральная линия связи была протянута от ближайшей муфты на улице Урицкого по Казанскому мосту, соединяющему остров с центральной частью города.

Специалисты «Ростелекома» построили на улицах частного сектора распределительную кабельную сеть протяженностью более двух километров. Теперь 226 домовладельцев могут подключить цифровые сервисы на основе технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей высокую скорость передачи данных.

Первые клиенты начали пользоваться услугами в апреле.

«Остров Пески небольшой по размеру, но с очень плотной застройкой. Жители часто обращались к нам с просьбой провести модернизацию линий связи и заменить медную инфраструктуру на оптическую, чтобы пользоваться интернетом на высокой скорости. Мы составили схему строительства и согласовали ее с различными городскими службами. Теперь на острове появилась современная сеть, позволяющая пользоваться различными онлайн-сервисами без ограничений», - подчеркнул директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

По словам горожанина Сергея Егорова, его семья живет на Песках уже давно.

«Это красивое место со своей историей. Комфортные условия для жизни в микрорайоне появлялись постепенно. Из услуг связи сначала стала доступна телефония, а потом и интернет по медному проводу. Скорости давно уже не хватало, особенно в вечернее время, когда все члены семьи включали Wi-Fi и пользовались гаджетами. С приходом оптики интернет разогнался с шести до пятисот мегабит в секунду. Благодаря новой сети появилась возможность установить камеру уличного видеонаблюдения - об этом мы давно мечтали и очень рады переменам», - поделился мужчина.

Жителям частного сектора доступен тариф «Комбо», позволяющий самостоятельно менять параметры сервисов и платить только за необходимый объем услуг. Абоненты могут настраивать скорость домашнего интернета, выбирать пакеты телеканалов видеосервиса Wink и управлять минутами мобильной связи. Среди плюсов «Комбо» - возможность объединять в группу до пяти сим-карт и делиться минутами и объемом трафика с членами семьи.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00 и на сайте компании.