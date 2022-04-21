К Пасхе в Пензенской области должно потеплеть

21.04.2022 | 17:04

В Пензенской области погода должна наладиться к воскресенью, 24 апреля, когда празднуется Пасха.

Согласно прогнозам синоптиков на сайте Gismeteo, 22-го числа в области возможен дождь. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью температура опустится до +2…5 градусов. Ветер до 10 м/с.

23 апреля дождя не прогнозируется. В регионе ожидают переменную облачность, ветер до 6 м/с. Днем потеплеет до +15…16 градусов. Ночью будет +3…4 градуса.

На Пасху также пообещали переменную облачность, дневную температуру до +18 градусов. Ночью термометр покажет +7…8 градусов.

Ранее в Пензенской епархии сообщили о крестном ходе, который планируют провести на праздник. Он стартует в 24:00. За 20 минут до мероприятия в Спасском соборе начнется богослужение.