Пензенцам рассказали о богослужениях на Пасху

19.04.2022 | 15:34

В Пензенской епархии обнародовали расписание богослужений в Страстную неделю, а также на Пасху.

Службы будут проходить в Спасском соборе. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В четверг, 21 апреля, литургия начнется в 9:00. Чин омовения ног, традиционный для этого дня, совершится примерно в 10:00.

22 апреля начало богослужения в соборе в 14:00. В 14:15 состоится вынос Плащаницы. Во время вечернего богослужения (17:00) совершат чин погребения святой Плащаницы (18:20).

На Пасху планируется крестный ход, который стартует в 24:00. За 20 минут до мероприятия в соборе начнется богослужение.

24-го числа после Великой вечерни верующим раздадут благодатный огонь.

«Надеемся, что в этом году, как и всегда, он сойдет в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, откуда затем будет доставлен в Пензу», - добавили в епархии.

Служба продлится 30 минут, ее начало в 16:00.