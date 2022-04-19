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Общество

Пензенцам рассказали о богослужениях на Пасху

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В Пензенской епархии обнародовали расписание богослужений в Страстную неделю, а также на Пасху.

Службы будут проходить в Спасском соборе. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В четверг, 21 апреля, литургия начнется в 9:00. Чин омовения ног, традиционный для этого дня, совершится примерно в 10:00.

22 апреля начало богослужения в соборе в 14:00. В 14:15 состоится вынос Плащаницы. Во время вечернего богослужения (17:00) совершат чин погребения святой Плащаницы (18:20).

На Пасху планируется крестный ход, который стартует в 24:00. За 20 минут до мероприятия в соборе начнется богослужение.

24-го числа после Великой вечерни верующим раздадут благодатный огонь.

«Надеемся, что в этом году, как и всегда, он сойдет в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, откуда затем будет доставлен в Пензу», - добавили в епархии.

Служба продлится 30 минут, ее начало в 16:00.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Фото зачетное. Керосиновый фонарь символизирует движение в 12 век.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, откуда затем будет доставлен в Пензу», - добавили в епархии.
Самолет оплатят попы или опять как всегда.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Надеемся, что в этом году, как и всегда, он сойдет в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
нельзя ли свой разжечь, ведь везде импортозамещение.

Гость||

А как же противопожарный режим в регионе?

Гость||

Стыдно за державу.

Гость||

Аминь

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Надеемся, что в этом году, как и всегда, он сойдет в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, откуда затем будет доставлен в Пензу», - добавили в епархии

Ага,как всегда,от поджига зажигалки.ещёб не сойти.

Гость||

А чаво он в кубанке? Казак?

Гость||

Зачем вы рекламируете действа митрополита и оказания ритуальных церковных услуг!? Про пасху и без рекламы все знают! Что мало прихожан стало? Трудно жить! Не пищей духовной одной жив человек!

Гость||

А за буквы ХВ будут винтить?

Гость||

Уже доказано учёными , что благодатный огонь-это фокусы евреев

Гость||

Если огонь на самом деле сходит, почему бы не показать, что там кудрявые за ширмочкой делают?

Гость||

Зачем славянам иудейский ПЕЙСАХ?

Гость||

Жрецы и их адепты в масках будут?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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