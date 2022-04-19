Пензенцам рассказали о богослужениях на Пасху

В Пензенской епархии обнародовали расписание богослужений в Страстную неделю, а также на Пасху.
Службы будут проходить в Спасском соборе. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
В четверг, 21 апреля, литургия начнется в 9:00. Чин омовения ног, традиционный для этого дня, совершится примерно в 10:00.
22 апреля начало богослужения в соборе в 14:00. В 14:15 состоится вынос Плащаницы. Во время вечернего богослужения (17:00) совершат чин погребения святой Плащаницы (18:20).
На Пасху планируется крестный ход, который стартует в 24:00. За 20 минут до мероприятия в соборе начнется богослужение.
24-го числа после Великой вечерни верующим раздадут благодатный огонь.
«Надеемся, что в этом году, как и всегда, он сойдет в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, откуда затем будет доставлен в Пензу», - добавили в епархии.
Служба продлится 30 минут, ее начало в 16:00.
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Фото зачетное. Керосиновый фонарь символизирует движение в 12 век.