«ТНС энерго Пенза» проводит акцию «Подключись и выиграй»

«ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам о проведении акции «Подключись и выиграй».
Все потребители, подключившие до 30 апреля 2022 года услугу «Электронная квитанция», автоматически становятся участниками акции. Сервис является бесплатным и гарантирует быструю и надежную доставку счетов за электроэнергию на электронную почту клиента.
Победители акции получат в подарок от энергосбытовой компании сертификаты в супермаркеты электронной техники.
Более подробно с условиями можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте компании. Подведение итогов акции и награждение победителей состоится в мае.
Подключить электронную квитанцию «ТНС энерго Пенза» можно любым удобным способом:
- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;
- в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго»;
- направив заявку с указанием номера лицевого счета на электронный адрес vopros@penza.tns-e.ru;
- подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀