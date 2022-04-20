«ТНС энерго Пенза» проводит акцию «Подключись и выиграй»

20.04.2022 | 15:38

«ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам о проведении акции «Подключись и выиграй».

Все потребители, подключившие до 30 апреля 2022 года услугу «Электронная квитанция», автоматически становятся участниками акции. Сервис является бесплатным и гарантирует быструю и надежную доставку счетов за электроэнергию на электронную почту клиента.

Победители акции получат в подарок от энергосбытовой компании сертификаты в супермаркеты электронной техники.

Более подробно с условиями можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте компании. Подведение итогов акции и награждение победителей состоится в мае.

Подключить электронную квитанцию «ТНС энерго Пенза» можно любым удобным способом:

- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго»;

- направив заявку с указанием номера лицевого счета на электронный адрес vopros@penza.tns-e.ru;

- подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов.