В Кузнецке рост случаев кишечной инфекции связали с водой

19.04.2022 | 10:34

В Кузнецке отметили подъем кишечных заболеваний. Об этом на совещании в администрации города в понедельник, 18 апреля, сообщил мэр Сергей Златогорский.

Градоначальник не исключил, что вспышка связана с родниковой водой.

«В родниках сейчас через один нормальная вода, поскольку таяние идет, грунтовые воды и так далее. Люди, видимо, не кипятят», - пояснил Златогорский.

Он поручил проинформировать кузнечан о необходимости подвергать воду тепловой обработке.

«Инстинкт самосохранения же должен быть. Дети в большом количестве [заболели]. Ребенок хочет пить, пошел - хлебнул. Тогда вода кипяченая должна стоять, что ли», - высказался мэр.

Также на совещании Сергей Златогорский объяснил положительные перемены, которые произошли в системе водоснабжения города в последние годы, личным вкладом. В городе заработала новая станция обезжелезивания. Объект ввели в эксплуатацию в июле 2021 года, а чистый ресурс кузнечане получили в начале августа.