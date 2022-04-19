В Кузнецке рост случаев кишечной инфекции связали с водой

В Кузнецке отметили подъем кишечных заболеваний. Об этом на совещании в администрации города в понедельник, 18 апреля, сообщил мэр Сергей Златогорский.
Градоначальник не исключил, что вспышка связана с родниковой водой.
«В родниках сейчас через один нормальная вода, поскольку таяние идет, грунтовые воды и так далее. Люди, видимо, не кипятят», - пояснил Златогорский.
Он поручил проинформировать кузнечан о необходимости подвергать воду тепловой обработке.
«Инстинкт самосохранения же должен быть. Дети в большом количестве [заболели]. Ребенок хочет пить, пошел - хлебнул. Тогда вода кипяченая должна стоять, что ли», - высказался мэр.
Также на совещании Сергей Златогорский объяснил положительные перемены, которые произошли в системе водоснабжения города в последние годы, личным вкладом. В городе заработала новая станция обезжелезивания. Объект ввели в эксплуатацию в июле 2021 года, а чистый ресурс кузнечане получили в начале августа.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀