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Общество

Мэр Кузнецка напомнил о личном вкладе в войне за чистую воду

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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский объяснил положительные перемены, которые произошли в системе водоснабжения города в последние годы, личным вкладом, и уточнил, по какому принципу был выбран новый руководитель для МУП «Водоканал».

«Это моя личная война, я ее начал, стартуя с украденного у города водоканала и напрочь проваленного проекта строительства станции обезжелезивания с украденными деньгами. Сейчас и водоканал в городе, и станции обезжелезивания появились, работают. Так что это моя война и моя победа. А кто мне в этом помогал и кто палки в колеса вставлял - кому интересно, приходите, расскажу. Всякое было», - рассказал градоначальник на планерке в понедельник, 18 апреля.

C 8 апреля на должность исполняющего обязанности директора МУП «Водоканал» был назначен Олег Книжников. Он сменил Валерия Горина, с которым не стали продлевать контракт.

Горин предположил, что такое решение может быть связано с его разногласиями со Златогорским. Тот опроверг эту гипотезу.

«Я умею личное не путать со служебным. Нравится мне человек, не нравится… Но если он профессиональный, совестливый, добросовестный, честный, он будет работать. Равно как если кто-то со мной в хоккей играет или что-то еще, это совершенно не значит, что ему гарантирована лояльность и вечное трудоустройство на льготной должности», - подчеркнул мэр.

Он поручил новому руководителю выстроить коммуникации с населением и СМИ и уделить пристальное внимание вопросу обращения с жидкими бытовыми отходами.

«Потенциально ваше предприятие сильное, прибыльное. Оно должно нести социальную нагрузку. Это должно распространяться и на ваших сотрудников (они должны нормально зарабатывать, насколько это позволяет предприятие), и на общегородские вопросы», - резюмировал Златогорский.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Он галоши мыл в воде-вот и вся борьба

Гость||

Хочешь тебе рожу то же вымоет.

Гость||

Сам себя не похвалишь…хехе, тьфу!

Гость||

Гость писал(a):

Хочешь тебе рожу то же вымоет.
Пусть свою сначала ототрет.

Гость||

Фильтры вовремя менять не пробовыли? Пардонте, кто тогда будет воду покупать?

Гость||

Да у него чистая,а вот твоя на кирзовый сапог похожа,иди расправь.

Гость||

Гость писал(a):

Да у него чистая,а вот твоя на кирзовый сапог похожа,иди расправь.
Ты-то и на хрен не похож, криворучка администрации

Гость||

Врет он все, болтун

Гость||

Видели мы его замшелую физию,бензином не отмоешь

Гость||

Рука руку моет, да обе свербят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

моя война
Моя борьба

Гость||

Майн кампф, типа?

Гость||

Дурачок,ты чего сам с собой разговариваешь.шизофреник чертов.

Гость||

Не скули, это ты сам с собой тявкаешь, шавка платная

Имя: Гость
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