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Общество

Интерес пензенцев к гаражной амнистии становится острее

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С сентября по декабрь 2021 года в Пензе было рассмотрено 286 заявлений о предварительном согласовании бесплатного оформления в собственность земельного участия с гаражом. Принято 184 постановления в соответствии с так называемой гаражной амнистией.

Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила на заседании комиссии гордумы начальник Управления градостроительства и архитектуры Пензы Татьяна Жукова.

Она напомнила, что суть гаражной амнистии заключается в том, чтобы граждане, фактически использующие построенные гаражи, могли без бюрократических проволочек, по упрощенной схеме оформить землю и постройку в собственность.

«С этого момента владелец гаража и участка становится плательщиком земельного налога», - пояснила Татьяна Жукова.

Она добавила, что работа с владельцами гаражей, желающими узаконить недвижимость, наращивает темпы.

«Только за прошедшую неделю поступило 150 заявлений по гаражной амнистии, а за сегодняшний день - 42», - привела она статистику.

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Гость||

Лохи зашевелились?penzainform.ru писал(a):

«С этого момента владелец гаража и участка становится плательщиком земельного налога», - пояснила Татьяна Жукова

Имя: Гость
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