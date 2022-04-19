Интерес пензенцев к гаражной амнистии становится острее

19.04.2022 | 14:51

С сентября по декабрь 2021 года в Пензе было рассмотрено 286 заявлений о предварительном согласовании бесплатного оформления в собственность земельного участия с гаражом. Принято 184 постановления в соответствии с так называемой гаражной амнистией.

Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила на заседании комиссии гордумы начальник Управления градостроительства и архитектуры Пензы Татьяна Жукова.

Она напомнила, что суть гаражной амнистии заключается в том, чтобы граждане, фактически использующие построенные гаражи, могли без бюрократических проволочек, по упрощенной схеме оформить землю и постройку в собственность.

«С этого момента владелец гаража и участка становится плательщиком земельного налога», - пояснила Татьяна Жукова.

Она добавила, что работа с владельцами гаражей, желающими узаконить недвижимость, наращивает темпы.

«Только за прошедшую неделю поступило 150 заявлений по гаражной амнистии, а за сегодняшний день - 42», - привела она статистику.