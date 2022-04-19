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Общество

90-летней пензячке вручили подарки и памятную медаль

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Ларисе Пименовой исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляршу пришли представители региональной общественной организации «Дети войны». Среди подарков была и памятная медаль.

Известие о начале Великой Отечественной войны Ларису Викторовну застало в родной Воронежской области. События 80-летней давности именинница запомнила на всю жизнь.

«И кони ржут, и взрывы, и люди кричат. Мама забрала нас с братом вглубь села, там лес - мы туда», - рассказала юбилярша Лариса Пименова.

В праздничный день эти детские воспоминания уходили на второй план. У Ларисы Пименовой большая дружная семья, есть внуки и правнуки. Например, Алексея именинница, педагог с 35-летнем стажем, почти треть жизни проработавшая в сельской школе, воспитывала в относительной строгости. Теперь парень уже почти под два метра ростом старался подобрать правильные слова, ведь поздравительная речь должна быть не только приятной, но и грамотной, бабушка - учитель русского языка и литературы.

Тем временем юбилярша раскрыла секрет своего долголетия.

«Наверное, в труде, потому что жила в селе, и только одна такая работа», - сообщила Лариса Пименова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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