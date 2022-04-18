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Общество

Пензенским подросткам рассказали о видах ответственности

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Предупредить правонарушения и преступления среди несовершеннолетних - главная задача организаторов акции «Твой выбор». В ее рамках мероприятия проходят в том числе и в Пензенской области. В Доме молодежи собрали школьников для серьезной беседы. Представители регионального управления МВД России рассказали ребятам о видах ответственности, которая может последовать за совершенные поступки.

«За время нахождения на профилактическом учете профилактическую работу проводят различные сотрудники. Это и участковый уполномоченный полиции, и инспектор по делам несовершеннолетних. Административная ответственность наступает с 16 лет, уголовная - с 14 лет», - сообщила инспектор ПДН УМВД России по области Наталья Золотова.

Для разговора с детьми пригласили и психолога, который постарался объяснить ребятам, что зачастую уговоры сверстников или старших товарищей приводят к плачевным последствиям и важно уметь говорить нет, отстаивая свою точку зрения.

«Предстоит летний период. Подростки, несовершеннолетние будут не так сильно заняты, как они сейчас заняты на учебе, в секциях, на дополнительном образовании. Поэтому сейчас как никогда важно напомнить подросткам о последствиях правонарушений, которые могут возникнуть», - рассказала заместитель председателя общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.

В рамках акции «Твой выбор» полицейские навестят несовершеннолетних, находящихся на учете, по месту их жительства и в образовательных учреждениях.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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