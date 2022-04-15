Уход с рынка и новые правила: все основные изменения из-за санкций

С началом специальной военной операции на Украине 24 февраля и объявленными в связи с этим санкциями оказалась запущена цепочка блокировок, уходов с рынка и различных изменений в социально-экономической, финансовой, культурной и других сферах жизни россиян, в том числе жителей Пензенской области. PenzaInform.ru предлагает проследить за ними.
15 апреля
- Apple удалила приложение «Альфа-Банка» из App Store.
- Холдинг LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi и др.) отказался обслуживать россиян в Европе.
- Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратил работу.
14 апреля
- Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype закрыла для россиян доступ к своей библиотеке на сайте.
13 апреля
- Из магазина Google Play исчезло мобильное приложение Сбербанка.
- Российские клубы и сборная удалены из симулятора FIFA 22. Российские футболисты в игре останутся.
12 апреля
- Трейдеры отправляют партии кофе, предназначенные для России, в другие страны. Некоторые вообще прекратили продажи. Также зафиксирована бартерная сделка, по которой кофе будет обмениваться на удобрения.
- Nokia уходит с российского рынка.
- Мобильное приложение Сбербанка на iOS больше недоступно для скачивания и обновления в App Store.
11 апреля
- Ericsson приостанавливает работу в России.
- Компания Decathlon объявила о временной приостановке работы своего магазина в Пензе с 17 апреля из-за внешних условий, не позволяющих обеспечивать поставки товаров. Онлайн-магазин decathlon.ru пока работает в штатном режиме, о приостановке его работы компания сообщит дополнительно.
Decathlon обещает исполнить все обязательства перед своими клиентами в Пензе относительно гарантии на товары и заказов, которые будут сделаны до приостановки деятельности. Возврат товаров также будет доступен. Кроме того, компания продолжит выплачивать зарплату сотрудникам.
10 апреля
- Российские и белорусские фуры не смогли пересечь границу с Латвией. Запрет ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций. Личные автомобили пока по-прежнему могут пересекать границу Евросоюза.
9 апреля
- Российские призеры Олимпиады-2022 вместо иностранных автомобилей получат денежные призы.
- Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта с регистрацией в России и Белоруссии.
- В России в ближайшее время будут закрыты 17 из 48 магазинов косметической сети Lush и уволены 200 из 500 ее сотрудников.
8 апреля
- Япония решила отказаться от импорта российской водки.
- Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Он включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.
Санкции также коснулись банковской сферы, ввоза в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива. Евросовет ввел запрет на импорт в ЕС древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.
- Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17%.
- Минобрнауки РФ планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании.
- Pandora, Signet, Tiffany LVMH, Cartier Richemont, Van Cleef & Arpels, Kering поддержали запрет на использование алмазов из России.
7 апреля
- Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.
- Аpp Store и Google Play могут запретить скачивание приложений в России.
- Lufthansa не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня.
6 апреля
- Американский производитель процессоров Intel приостанавливает работу в РФ.
- Датский производитель ветрогенераторов Vestas уходит с российского рынка.
- ВШЭ объявила о закрытии магистерской специализации «Права человека и демократическое управление». Набора в новом учебном году не будет.
- Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ (юг и центральная часть России). Ограничения будут действовать до 13 апреля.
- Американская Align Technology прекратила поставки в РФ систем коррекции прикуса Invisalign.
5 апреля
- Евросоюз запретит российским судам заходить в порты стран-членов. Запрет касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами.
- Auchan прекращает инвестиции и поставки в РФ.
- Ирландская компания Kingspan (сэндвич-панели, быстровозводимые здания) уходит из России.
- Роскомнадзор обвинил «Википедию» в информационных атаках на россиян, так как «продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий». Администрации направлено третье требование удалить недостоверную информацию.
4 апреля
- Компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes) объявила об уходе из России и Белоруссии.
- Норвегия решила возобновить выдачу нетуристических виз россиянам, а в мае - перейти к оформлению туристических.
3 апреля
- Производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC заявил о том, что планирует продать свой бизнес в России. Предприятия компании расположены во Всеволожске и Коммунаре.
2 апреля
- Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий 100-процентное государственное финансирование отечественных фильмов. Ранее объем госфинансирования ограничивался 70 процентами бюджета кинокартины. Эта мера поддержки должна привести к увеличению производства отечественных фильмов
- В Белом доме заявили о введении США санкций против 120 организаций из России и Белоруссии. Юридические лица, вошедшие в список, не смогут получать технологии из США без лицензии. При этом в большинстве случаев в предоставлении такой лицензии им будет отказано.
1 апреля
- Латвия ввела запрет на выдачу видов на жительство гражданам РФ и Белоруссии до 2023 года.
С решениями, принятыми в марте, можно ознакомиться здесь.
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