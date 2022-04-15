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Общество

Уход с рынка и новые правила: все основные изменения из-за санкций

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С началом специальной военной операции на Украине 24 февраля и объявленными в связи с этим санкциями оказалась запущена цепочка блокировок, уходов с рынка и различных изменений в социально-экономической, финансовой, культурной и других сферах жизни россиян, в том числе жителей Пензенской области. PenzaInform.ru предлагает проследить за ними.

15 апреля

- Apple удалила приложение «Альфа-Банка» из App Store.

- Холдинг LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi и др.) отказался обслуживать россиян в Европе.

- Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратил работу.

14 апреля

- Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype закрыла для россиян доступ к своей библиотеке на сайте.

13 апреля

- Из магазина Google Play исчезло мобильное приложение Сбербанка.

- Российские клубы и сборная удалены из симулятора FIFA 22. Российские футболисты в игре останутся.

12 апреля

- Трейдеры отправляют партии кофе, предназначенные для России, в другие страны. Некоторые вообще прекратили продажи. Также зафиксирована бартерная сделка, по которой кофе будет обмениваться на удобрения.

- Nokia уходит с российского рынка.

- Мобильное приложение Сбербанка на iOS больше недоступно для скачивания и обновления в App Store.

11 апреля

- Ericsson приостанавливает работу в России.

- Компания Decathlon объявила о временной приостановке работы своего магазина в Пензе с 17 апреля из-за внешних условий, не позволяющих обеспечивать поставки товаров. Онлайн-магазин decathlon.ru пока работает в штатном режиме, о приостановке его работы компания сообщит дополнительно.

Decathlon обещает исполнить все обязательства перед своими клиентами в Пензе относительно гарантии на товары и заказов, которые будут сделаны до приостановки деятельности. Возврат товаров также будет доступен. Кроме того, компания продолжит выплачивать зарплату сотрудникам.

10 апреля

- Российские и белорусские фуры не смогли пересечь границу с Латвией. Запрет ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций. Личные автомобили пока по-прежнему могут пересекать границу Евросоюза.

9 апреля

- Российские призеры Олимпиады-2022 вместо иностранных автомобилей получат денежные призы.

- Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта с регистрацией в России и Белоруссии.

- В России в ближайшее время будут закрыты 17 из 48 магазинов косметической сети Lush и уволены 200 из 500 ее сотрудников.

8 апреля

- Япония решила отказаться от импорта российской водки.

- Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Он включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Санкции также коснулись банковской сферы, ввоза в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива. Евросовет ввел запрет на импорт в ЕС древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

- Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17%.

- Минобрнауки РФ планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании.

- Pandora, Signet, Tiffany LVMH, Cartier Richemont, Van Cleef & Arpels, Kering поддержали запрет на использование алмазов из России.

7 апреля

- Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

- Аpp Store и Google Play могут запретить скачивание приложений в России.

- Lufthansa не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня.

6 апреля

- Американский производитель процессоров Intel приостанавливает работу в РФ.

- Датский производитель ветрогенераторов Vestas уходит с российского рынка.

- ВШЭ объявила о закрытии магистерской специализации «Права человека и демократическое управление». Набора в новом учебном году не будет.

- Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ (юг и центральная часть России). Ограничения будут действовать до 13 апреля.

- Американская Align Technology прекратила поставки в РФ систем коррекции прикуса Invisalign.

5 апреля

- Евросоюз запретит российским судам заходить в порты стран-членов. Запрет касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами.

- Auchan прекращает инвестиции и поставки в РФ.

- Ирландская компания Kingspan (сэндвич-панели, быстровозводимые здания) уходит из России.

- Роскомнадзор обвинил «Википедию» в информационных атаках на россиян, так как «продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий». Администрации направлено третье требование удалить недостоверную информацию.

4 апреля

- Компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes) объявила об уходе из России и Белоруссии.

- Норвегия решила возобновить выдачу нетуристических виз россиянам, а в мае - перейти к оформлению туристических.

3 апреля

- Производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC заявил о том, что планирует продать свой бизнес в России. Предприятия компании расположены во Всеволожске и Коммунаре.

2 апреля

- Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий 100-процентное государственное финансирование отечественных фильмов. Ранее объем госфинансирования ограничивался 70 процентами бюджета кинокартины. Эта мера поддержки должна привести к увеличению производства отечественных фильмов

- В Белом доме заявили о введении США санкций против 120 организаций из России и Белоруссии. Юридические лица, вошедшие в список, не смогут получать технологии из США без лицензии. При этом в большинстве случаев в предоставлении такой лицензии им будет отказано.

1 апреля

- Латвия ввела запрет на выдачу видов на жительство гражданам РФ и Белоруссии до 2023 года.

С решениями, принятыми в марте, можно ознакомиться здесь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Капец!

Гость||

Плохо, только что Intel ушёл из России. На остальное - плювать.

Гость||

В начале апреля посещаемость торговых центров в российских городах снизилась в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаила Васильева.

По словам эксперта, в первые два месяца нынешнего года этот показатель превышал аналогичный прошлогодний на 3%. Однако в марте он показал снижение на 8%, а в апреле снижение ускорилось до 12%.

Согласно данным исследования, составляемого компанией Mall Index, которое отражает динамику посещаемости торговых центров, более устойчивыми к кризису в России оказались районные торговые центры. В них количество посетителей снизилось всего на 3-5%. Это объясняется тем, что в таких ТЦ площади в основном арендуют продуктовые операторы и продавцы товаров повседневного спроса.

В крупных комплексах трафик упал на 20-30%, так как именно они столкнулись с последствиями ухода из страны ряда международных брендов. В число наиболее пострадавших направлений из-за ухода иностранных марок входит фэшн-ритейл, его трафик сократился на 35%.Меньше всего пострадали магазины парфюмерии и косметики, в которых снижение составило около 5%.

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