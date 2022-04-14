В заказнике «Сосновоборский» наткнулись на следы бурого медведя

14.04.2022 | 14:14

В Пензенской области обнаружены следы бурого медведя. Они были найдены в заказнике регионального значения «Сосновоборский».

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, область не является местом распространения бурого медведя, но с осени 2018 года периодически попадаются следы пребывания этого животного.

Обитающие в европейской части России медведи вырастают до 1,5-2 метров в высоту, их средний вес около 200 кг. Они всеядны, их рацион на ¾ состоит из растительной пищи.

Чтобы избежать неприятной встречи с бурым медведем, при посещении леса нужно держаться преимущественно открытых мест, редколесий, это позволит вовремя заметить приближение животного.

Кроме того, в минлесхозе посоветовали пензенцам принять необходимые меры для отпугивания зверя или каким-то иным способом обезопасить себя, а также отказаться от долгого продвижения через густые заросли.