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Общество

В заказнике «Сосновоборский» наткнулись на следы бурого медведя

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В Пензенской области обнаружены следы бурого медведя. Они были найдены в заказнике регионального значения «Сосновоборский».

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, область не является местом распространения бурого медведя, но с осени 2018 года периодически попадаются следы пребывания этого животного.

Обитающие в европейской части России медведи вырастают до 1,5-2 метров в высоту, их средний вес около 200 кг. Они всеядны, их рацион на ¾ состоит из растительной пищи.

Чтобы избежать неприятной встречи с бурым медведем, при посещении леса нужно держаться преимущественно открытых мест, редколесий, это позволит вовремя заметить приближение животного.

Кроме того, в минлесхозе посоветовали пензенцам принять необходимые меры для отпугивания зверя или каким-то иным способом обезопасить себя, а также отказаться от долгого продвижения через густые заросли.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Зачем писать об этом? Сейчас охотнички набегут с ружьми, им лишь бы ради развлечения живое существо убить.

Гость||

Гость писал(a):

лишь бы ради развлечения живое существо убить.
Так это хорошо. Неплохое развлечение.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в минлесхозе посоветовали пензенцам принять необходимые меры для отпугивания зверя или каким-то иным способом обезопасить себя, а также отказаться от долгого продвижения через густые заросли.
Ну очень ценный и очень полезный совет, правда не понятно как "КАКИМ-ТО ИНЫМ СПОСОБОМ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ"???

Сами то поняли, что хотели сказать???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в минлесхозе посоветовали
Как штраф за сбитого лося взять, так это они тут как тут! А как обезопасить жителей области от опасного хищника, так как нибудь уж сами принимайте меры

Имя: Гость
Комментарий:

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