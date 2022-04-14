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Общество

В Пензе чиновники признали неэффективность отлова животных

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В 2021 году в Пензе было отловлено 222 бездомные собаки, в 2020-м - 155. Для сравнения: в 2019 году таких животных было 844, в 2018-м - 742.

О том, почему так снизилось количество отловленных животных, депутаты Пензенской городской думы спросили начальника управления ЖКХ Анатолия Синичкина на заседании комиссии, состоявшейся в четверг, 14 апреля.

По словам Синичкина, число пойманных животных связано с запретом на эвтаназию. Согласно федеральному законодательству, собак должны отлавливать, помещать в пункт передержки, стерилизовать и выпускать в места прежнего обитания. Но приют рассчитан всего на 82 собаки, включая 10 карантинных боксов.

К разговору подключился директор МУП по очистке города Сергей Ендовицкий. Он рассказал, что у организации имеется только один экипаж со спецавтомобилем для отлова собак. Процесс проводится с 4 до 7 часов утра. Каждый день в приют привозят одного-двух псов.

«Питомник очень убыточный. В прошлом году на него было потрачено 3 млн рублей, вернули 700 тысяч», - подчеркнул он.

Сергей Ендовицкий высказал достаточно радикальную точку зрения: «Надо срочно менять федеральный закон. Он абсолютно неправильный. Волонтеры пробили его, и теперь во всей стране проблемы. Если городская дума обратится к Заксобру, а затем тема будет поднята в Госдуме РФ, что-то может сдвинуться. Потому что мы ловим, тратим деньги, а результата нет», - заявил он.

Он подчеркнул, что он сам любит животных и имеет собаку.

«Но когда животное звереет и бросается на людей, ему нужно проводить эвтаназию. Если медведь попробовал человечины, он и дальше будет так делать. И если собака кидается на людей - только эвтаназия, потому что она и дальше будет это делать», - высказал мнение Ендовицкий.

К разговору подключился главный специалист-эксперт отдела эпиднадзороа регионального управления Роспотребнадзора Олег Николаев. Он сообщил, что в прошлом году от укусов животных в Пензе пострадало 1 216 человек. Этот показатель выше среднеобластного.

«Пункт временного содержания недостаточен, у нас десятки тысяч бездомных животных. Когда идет речь о каких-то квадратных метрах, то через сколько эти клетки будут заняты? Через неделю, через месяц?» - горячо отстаивал он свою точку зрения.

Олег Николаев уверен: возвращать животное в прежнюю среду обитания, в том числе на территорию садиков, школ, неправильно.

«Нужен другой алгоритм. В крупных городах, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, нет собак на улицах. Подумайте, что сделать, чтобы и у нас их не было», - обратился он к депутатам.

Депутат Юрий Зиновьев подчеркнул, что на местном уровне решить проблему практически нереально.

«Я очень люблю собак, у меня всегда были они и сейчас есть. Но на улицах они плодятся. Они просто заполонят все. И это очень серьезно, поэтому над этим вопросом нужно работать нашим юристам. В перспективе, я согласен, нужно обращение в Заксобр, а затем в Госдуму», - указал он.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Что Басенок вторую собаку так и не поймал?

Гость||

Ловил. Маленькую,как кошка размером. Поймал,а она его цапнула за руку и убежала

Гость||

Пятая колонна здесь пробила этот закон об ответственном обращении с животными, а хозяева англосаксы радуются как в России людей собаки заживо грызут. А мы ничего поделать не можем. Собачек жалко, а людей не жалко. Отменить закон нафиг, собака без хозяина - отстрел, собака без поводка и намордника - штраф 100 000 рублей, последующие разы 500 000. Экскременты не убрали, выгул на запрещенной территории - штраф 10 000, последующие 50 000. Вот тогда говна по всему городу на газонах и поубавится. И дети спокойно будут передвигаться по городу.

Гость||

Я так и знал!Запад виновен. Развёл собак тут.

Стране нужен Шариков Полиграф Полиграфович.

Только он наведёт порядок!Своих поймает и договорится с ними.

Гость||

"Собака бывает кусачей,только от жизни собачей"

Гость||

Гость писал(а):

> Я так и знал!Запад виновен. Развёл собак тут.

> Стране нужен Шариков Полиграф Полиграфович.

> Только он наведёт порядок!Своих поймает и договорится с ними.

Не он только на котов злился. Потому , что кошка она гуляет сама по себе. Независимая слишком. А все должны строем ходить и мычать лозунги.

Гость||

Давно пора отстрел вернуть

Зоошизы каким-то образом протолкнули этот клоунский закон, а людям страдать теперь?

Гость||

Гость писал(a):

Вот тогда говна по всему городу на газонах и поубавится. И дети спокойно будут передвигаться по городу.
Гость писал(a):
Вот тогда говна по всему городу на газонах и поубавится. И дети спокойно будут передвигаться по городу.
Больше штрафов!

Машина на газоне- 50 тр, Нарушил там чего-то- 100 тр.

И говна меньше, и дитям спокойнее.

Гость||

Отлов неэффективен? Сначала наведите порядок с отловом, когда ловят кобелей ручных и щенков, по городу так и будут они плодиться, а потом уже говорите об эффективности!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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