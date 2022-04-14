В Пензе чиновники признали неэффективность отлова животных

14.04.2022 | 16:05

В 2021 году в Пензе было отловлено 222 бездомные собаки, в 2020-м - 155. Для сравнения: в 2019 году таких животных было 844, в 2018-м - 742.

О том, почему так снизилось количество отловленных животных, депутаты Пензенской городской думы спросили начальника управления ЖКХ Анатолия Синичкина на заседании комиссии, состоявшейся в четверг, 14 апреля.

По словам Синичкина, число пойманных животных связано с запретом на эвтаназию. Согласно федеральному законодательству, собак должны отлавливать, помещать в пункт передержки, стерилизовать и выпускать в места прежнего обитания. Но приют рассчитан всего на 82 собаки, включая 10 карантинных боксов.

К разговору подключился директор МУП по очистке города Сергей Ендовицкий. Он рассказал, что у организации имеется только один экипаж со спецавтомобилем для отлова собак. Процесс проводится с 4 до 7 часов утра. Каждый день в приют привозят одного-двух псов.

«Питомник очень убыточный. В прошлом году на него было потрачено 3 млн рублей, вернули 700 тысяч», - подчеркнул он.

Сергей Ендовицкий высказал достаточно радикальную точку зрения: «Надо срочно менять федеральный закон. Он абсолютно неправильный. Волонтеры пробили его, и теперь во всей стране проблемы. Если городская дума обратится к Заксобру, а затем тема будет поднята в Госдуме РФ, что-то может сдвинуться. Потому что мы ловим, тратим деньги, а результата нет», - заявил он.

Он подчеркнул, что он сам любит животных и имеет собаку.

«Но когда животное звереет и бросается на людей, ему нужно проводить эвтаназию. Если медведь попробовал человечины, он и дальше будет так делать. И если собака кидается на людей - только эвтаназия, потому что она и дальше будет это делать», - высказал мнение Ендовицкий.

К разговору подключился главный специалист-эксперт отдела эпиднадзороа регионального управления Роспотребнадзора Олег Николаев. Он сообщил, что в прошлом году от укусов животных в Пензе пострадало 1 216 человек. Этот показатель выше среднеобластного.

«Пункт временного содержания недостаточен, у нас десятки тысяч бездомных животных. Когда идет речь о каких-то квадратных метрах, то через сколько эти клетки будут заняты? Через неделю, через месяц?» - горячо отстаивал он свою точку зрения.

Олег Николаев уверен: возвращать животное в прежнюю среду обитания, в том числе на территорию садиков, школ, неправильно.

«Нужен другой алгоритм. В крупных городах, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, нет собак на улицах. Подумайте, что сделать, чтобы и у нас их не было», - обратился он к депутатам.

Депутат Юрий Зиновьев подчеркнул, что на местном уровне решить проблему практически нереально.

«Я очень люблю собак, у меня всегда были они и сейчас есть. Но на улицах они плодятся. Они просто заполонят все. И это очень серьезно, поэтому над этим вопросом нужно работать нашим юристам. В перспективе, я согласен, нужно обращение в Заксобр, а затем в Госдуму», - указал он.