Налоговые отчисления «Русмолко» в бюджет области выросли на 34%

14.04.2022 | 17:28

В 2021 году «Русская молочная компания», входящая в топ-3 крупнейших производителей молока-сырья в России, на 34% (до 507 млн рублей) увеличила сумму уплаченных налогов и сборов в бюджет Пензенской области по сравнению с предыдущим годом.

Значительный рост отчислений в региональный и местный бюджеты обусловлен реализацией инвестиционных проектов, предусматривающих как строительство новых, так и расширение действующих мощностей, а также ростом производственных показателей, увеличением поголовья до 31 544 головы и валового надоя до 175 000 тонн по итогам 2021 года.

Всего за время присутствия в регионе компания построила три молочные фермы, элеватор, центр по воспроизводству стада и зерносушильный комплекс. На этих предприятиях работают более 1 600 человек.

В 2021 году полностью завершен масштабный инвестиционный проект стоимостью 7 млрд рублей. Компания ввела в эксплуатацию крупнейшую в России молочную ферму замкнутого цикла на 7 200 дойных голов в Сердобском районе. В течение года на комплексе продолжалась комплектация стада, планомерно увеличивался валовый надой. Продолжается поэтапный выход на плановую мощность в 300 тонн молока ежедневно.

«Русмолко» - ответственный налогоплательщик, который производит отчисления в установленные сроки в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Компания предоставляет современные рабочие места, условия для профессионального развития и гарантирует достойную оплату труда.

Компания работает в девяти районах области. Деятельность «Русмолко» играет значимую роль в социально-экономической деятельности региона, а стабильные налоговые отчисления способствуют развитию территорий и повышению качества жизни сельчан.