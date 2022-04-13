«Термодом» меняет облик Пензы и ее окрестностей

13.04.2022 | 16:31

«А вы достроите?» - самый частый вопрос, который с февраля этого года задают приобретатели квартир всем застройщикам страны. У холдинга «Термодом» на это имеется четкий ответ: «Конечно, достроим!»

В апреле 2022 года строительный холдинг «Термодом» по данным портала ЕРЗ занимает первое место в регионе по объему ввода жилья. И прямо сейчас «Термодом» строит больше 150 тысяч квадратных метров. Все это жилые комплексы, которые уже меняют облик Пензы и ее окрестностей.

Это и «Новелла» с ее уютными дворами в Заводском районе Пензы. И величественный «Парк Рояль» в Арбекове. И один из самых востребованных на рынке жилых комплексов - «8 Марта», старт продаж нового корпуса которого состоится уже скоро. И продолжение семейных «Радужных дворов» в Городе Спутнике. И грандиозное «Созвездие», которое этой весной набирает самый высокий в регионе балл от Единого ресурса застройщиков.

Все проекты будут завершены. Как и социальные объекты, и нежилые помещения - о них будет рассказано отдельно. «Термодом» строит - и это гарантия, проверенная временем.

Узнать подробную информацию можно в офисах строительного холдинга «Термодом» или по телефонам 28-28-20 и *2820 (звонок с мобильного телефона бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга - ООО СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации на https://наш.дом.рф.