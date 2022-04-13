Около 60% пензенских спортобъектов требуют вложений в ремонт

В Пензе более чем половине спортивных объектов необходим ремонт. Об этом в среду, 13 апреля, на заседании комиссии городской думы сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков.
Всего в областном центре около 26 учреждений спорта. Половина объектов требует замены кровли.
«У нас текут и раздевалки, и спортивные сооружения. Давайте мы с вами сосредоточимся на этом вопросе, чтобы при верстке бюджета у нас была возможность предусмотреть средства на ремонт», - предложил депутат Юрий Зиновьев.
По словам Владислава Чеснокова, срочно заменить кровлю требуется в 4-й спортшколе, состоянием которой возмущаются родители юных спортсменов, а также в молодежном центре «Юность» и в здании велотрека. В других спортивных сооружениях нужен космический ремонт.
«В принципе, процентов 60 наших сооружений требуют серьезных вложений», - резюмировал Владислав Чесноков.
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penzainform.ru писал(a):А куда ушли деньги за платные услуги и сдачу в аренду?