Около 60% пензенских спортобъектов требуют вложений в ремонт

13.04.2022 | 15:45

В Пензе более чем половине спортивных объектов необходим ремонт. Об этом в среду, 13 апреля, на заседании комиссии городской думы сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков.

Всего в областном центре около 26 учреждений спорта. Половина объектов требует замены кровли.

«У нас текут и раздевалки, и спортивные сооружения. Давайте мы с вами сосредоточимся на этом вопросе, чтобы при верстке бюджета у нас была возможность предусмотреть средства на ремонт», - предложил депутат Юрий Зиновьев.

По словам Владислава Чеснокова, срочно заменить кровлю требуется в 4-й спортшколе, состоянием которой возмущаются родители юных спортсменов, а также в молодежном центре «Юность» и в здании велотрека. В других спортивных сооружениях нужен космический ремонт.

«В принципе, процентов 60 наших сооружений требуют серьезных вложений», - резюмировал Владислав Чесноков.