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Глас народа

Пензячку возмутило состояние здания спортивной школы № 4

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Пензячка Валентина поделилась кадрами, запечатлевшими помещения детской спортивной школы № 4 в 2-м Виноградном проезде, 32. Здание давно нуждается в ремонте.

В соцсети «ВКонтакте» горожанка обратилась к администрации Пензы, минспорту области с просьбой посмотреть, в каких условиях занимаются дети.

«В душевой течет потолок, окна находятся в безобразном состоянии, на подоконнике стоит вода, швы от основного здания к пристрою текут», - описала женщина.

Она добавила, что родители неоднократно обращались к директору спортивной школы, указывая на необходимость ремонта, однако безрезультатно: «материально-техническая база оставляет желать лучшего».

Свои слова женщина проиллюстрировала фото и видео с отсыревающими стенами и водой на подоконнике.

«Все хотят иметь какие-то результаты в спорте, но с таким отношением трудно их добиться. Все держится только на энтузиазме тренера», - посетовала пензячка.

В Пензенской области многие спортивные школы нуждаются в ремонте. Так, обновление крыши необходимо зданию в Кузнецке. Родители воспитанников пожаловались, что кровля протекает даже после небольшого дождя. Заменить следует и покрытие пола.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В соцсети «ВКонтакте» горожанка обратилась к администрации Пензы
Из администрации лайк поставили?

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