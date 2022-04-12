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Общество

Теплосети в Арбекове проверят с помощью зеленого красителя

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Пензенские тепловые сети ПАО «Т Плюс» будут проверены на герметичность с помощью уранина-А. На этот раз мероприятие пройдет в третьем эксплуатационном районе - Арбеково.

Краситель, с помощью которого энергетики выявят места возможных утечек, а также случаи хищения сетевой воды, введут 12 апреля, он будет циркулировать по системе до 17-го числа.

С 5 по 10 апреля этим методом были проверены тепловые сети первого эксплуатационного района. Тогда предупреждение о возможном окрашивании горячей воды в зеленый цвет получили жители центра города, микрорайонов Север, Шуист, района автовокзала и проспекта Победы.

Теперь аналогичная просьба и к жителям Арбекова.

«Убедительно просим быть внимательными, в случае обнаружения воды зеленого цвета сообщать об утечке по телефонам оперативно-диспетчерской службы: 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00», - обратился к горожанам заместитель главного инженера по эксплуатации Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов.

Ввод красителя - это метод определения нерационального использования теплофикационной воды. Будут проверяться магистральные и квартальные теплопроводы, тепловые пункты, бойлерные, системы отопления и горячего водоснабжения.

При введении уранина-А в трубопроводы теплоноситель становится изумрудно-зеленым. Как правило, цвет меняет только сетевая вода, используемая для отопления или подогрева ресурса на ЦТП, но из-за специфики внутридомовых коммуникаций у ряда потребителей может окраситься и горячая вода.

Краситель абсолютно безопасен, не причиняет вреда здоровью людей и окружающей среде.

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