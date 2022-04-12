Квартиры в «Арбековской заставе» доступны широкому кругу покупателей

12.04.2022 | 16:50

На фоне информации об изменении процентных ставок банков многих интересует вопрос, какие льготные условия сейчас действуют на покупку жилья в новостройках.

Жилье можно выгодно купить благодаря действующим жилищным программам и льготной ипотеке, в том числе и поддержке от застройщика. Разобраться в этом вопросе помогут примеры предложений от группы компаний «Территория жизни».

«ГК «Территория жизни» предоставляет выгодные условия и для тех, кто хочет инвестировать в строящееся жилье, и для тех, кто хочет переехать прямо сейчас. Причем квартиры в «Арбековской заставе» на льготных условиях могут приобрести разные категории граждан. Наши менеджеры подберут для клиентов оптимальные условия покупки в зависимости от жизненной ситуации и возможностей клиента», - рассказывает коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Для молодых специалистов, мечтающих о собственном жилье, есть отличные варианты льготной ипотеки. Например, действует ипотека для IT-специалистов. Для таких покупателей есть большой выбор квартир как евроформата, так и с классическими планировками. Причем жилье в 15-х строениях ЖК «Арбековская застава» можно приобрести с готовой отделкой Smart Pro и сразу после регистрации сделки получить ключи. Благодаря оперативной работе сотрудников офиса процедура оформления всех документов при получении ключей будет максимально простой и быстрой.

В отделку Smart Pro входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, плитка и ламинат светлых тонов. В квартирах - большие окна, что делает комнаты просторными и светлыми. В дополнение к отделке идут стиральная машина и кухонный модуль.

Новые жители «Арбековской заставы» рассказали о своем опыте приобретения квартиры.

Анастасия Терехина купила квартиру в строении № 15а. Здесь готова чистовая отделка, дом введен в эксплуатацию и заселяется.

«Я работаю старшим оператором в частной компании. Давно задумывалась о покупке собственного жилья и, когда принимала решение, обратила внимание на готовое жилье в «Арбековской заставе», тем более что у застройщика действуют выгодные условия и льготная ипотека. Одним из главных преимуществ стало то, что квартира уже с отделкой. Это очень важно. Мне кажется это просто мечта, когда ты не думаешь о ремонте. Мы выбрали квартиру на 17-м этаже и ни сколько не пожалели. Вид из окна восхищает, если особенно смотреть вечером или ночью. Много освещения, которое украшает двор. Микрорайон перспективный, с благоустроенной средой - мне нравится здесь жить!» - рассказала Анастасия.

Для молодых семей у застройщика действует программа субсидирования семейной ипотеки по ставке от 2%* - такой возможностью могут воспользоваться семьи с детьми. Для таких семей отлично подходят просторные двух- и трехкомнатные квартиры в 15-х строениях, которые находятся рядом с современной пешеходной аллеей и паркингом.

Для всех категорий граждан при покупке двух- и трехкомнатных квартир в строениях № 15а и 15Б и в «Доме у школы» действует акция «Платим ипотеку за вас»** - ГК «Территория жизни» компенсирует клиенту ипотечные платежи на общую сумму до 160 000 рублей до конца 2022 года. Также у застройщика действует гибкая система рассрочек.

Сейчас при покупке квартиры также рекомендуется использование действующих программ поддержки: материнский капитал, жилищные сертификаты для молодых семей и сертификаты по программе «Социальная поддержка граждан в Пензенской области». Все это поможет с еще большей выгодой приобрести квартиру.

ГК «Территория жизни» предлагает оптимальные условия для всех покупателей. Подтверждение этому - победа на конкурсе «ТОП ЖК - 2022» в номинации «Доступное жилье». По соотношению цена/качество и критерию доступности для покупателей «Арбековская застава» заняла первое место среди топ-новостроек региона.

Покупатель квартиры в ЖК «Арбековская застава» получает полностью готовое к переезду жилье в новом доме с благоустроенной территорией на выгодных условиях ипотеки и с использованием жилищных программ поддержки.

ГК «Территория жизни» предлагает оптимальные решения и рекомендует выгодно вкладывать средства в самый надежный актив - готовое жилье. По всем вопросам кредитования и подбора квартиры следует обращаться по телефону единого контактного центра ГК «Территория жизни» 8 (8412) 203-000.

*Не является публичной офертой. Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Первоначальный взнос - 20%. Заемщик должен являться участником зарплатного проекта ПАО Сбербанк. Срок кредита - 12 лет, ставка - 2% годовых на весь срок кредитования. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. В акции участвуют объекты, расположенные по адресам: Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 29; Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 31. Дома сданы. Подробная информация - на сайте sberbank.ru.

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