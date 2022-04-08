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Общество

Начался прием заявок на ипотеку для IT-специалистов

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С 6 апреля начался прием заявок по госпрограмме для специалистов IT-компаний.

Ставка по ипотеке на квартиры холдинга «Термодом» - 5% годовых. Заявки принимает партнер холдинга «Термодом» - Абсолют банк*.

Какие специалисты имеют право на господдержку:

- программист;

- web-аналитик;

- web-дизайнер;

- тестировщик;

- верстальщик;

- Data Science;

- мобильный разработчик;

- iOS-разработчик;

- системный администратор;

- оператор;

- QA-инженер.

Главные условия участия в программе:

- возраст от 22 до 45 лет;

- доход - от 100 тыс. рублей;

- максимальная сумма кредита - 9 млн рублей.

Условия могут пересматриваться в зависимости от требований постановления правительства. Выдача кредитных средств по программе будет осуществляться после утверждения этого постановления.

Ипотечный брокер холдинга «Термодом» поможет оформить заявку и расскажет обо всех программах по телефону 8 (927) 360-67-01.

*АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11.08.2015 № 2306, без ограничения срока действия.

Застройщики – ООО «СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль», «Термодом-Групп». Все застройщики входят в состав строительного холдинга «Термодом». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

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