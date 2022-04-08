Начался прием заявок на ипотеку для IT-специалистов

С 6 апреля начался прием заявок по госпрограмме для специалистов IT-компаний.
Ставка по ипотеке на квартиры холдинга «Термодом» - 5% годовых. Заявки принимает партнер холдинга «Термодом» - Абсолют банк*.
Какие специалисты имеют право на господдержку:
- программист;
- web-аналитик;
- web-дизайнер;
- тестировщик;
- верстальщик;
- Data Science;
- мобильный разработчик;
- iOS-разработчик;
- системный администратор;
- оператор;
- QA-инженер.
Главные условия участия в программе:
- возраст от 22 до 45 лет;
- доход - от 100 тыс. рублей;
- максимальная сумма кредита - 9 млн рублей.
Условия могут пересматриваться в зависимости от требований постановления правительства. Выдача кредитных средств по программе будет осуществляться после утверждения этого постановления.
Ипотечный брокер холдинга «Термодом» поможет оформить заявку и расскажет обо всех программах по телефону 8 (927) 360-67-01.
*АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11.08.2015 № 2306, без ограничения срока действия.
Застройщики – ООО «СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль», «Термодом-Групп». Все застройщики входят в состав строительного холдинга «Термодом». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.
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