Дефицит противосудорожных препаратов в Пензе связали с фейками

06.04.2022 | 09:41

В Пензенской области отсутствие некоторых лекарств объяснили ажиотажным спросом, спровоцированным фейками. Соответствующее заявление представители минздрава сделали в среду¸6 апреля, в ответ на обращение одной из местных жительниц.

«Когда в аптеках города появятся противосудорожные препараты? Ни в одной нет», - написала интернет-пользовательница на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Мы понимаем вашу обеспокоенность и сожалеем, что такая ситуация происходит в аптечной сети. К сожалению, в последнее время существует повышенный, ажиотажный спрос, спровоцированный фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов», - сообщили ей представители минздрава.

Женщине напомнили, что следить за ассортиментом лекарственных препаратов в аптеках уполномочен федеральный орган власти - Росздравнадзор.

«По вопросу ценообразования и отсутствия жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптеках вы можете обратиться по адресу: г. Пенза, пр. Победы, 13; телефоны: 8 (8412) 48-50-02 (приемная руководителя), 8 (8412) 42-16-88 (отдел контроля и надзора за обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения); e-mail: rzninfo@reg58.roszdravnadzor.ru», - посоветовали пензячке.

Во второй половине марта об отсутствии необходимых средств заявляли пензенцы с заболеваниями щитовидной железы. Тогда представитель минздрава также объяснил дефицит ажиотажным спросом.

«Нарушена внутренняя логистика. На исправление ситуации требуется время, которое может достигать нескольких недель. Проблем с производством и запасами данных препаратов нет», - заверили тогда в ведомстве и пообещали, что лекарства поступят «в ближайшее время в полном объеме».