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Общество

Дефицит противосудорожных препаратов в Пензе связали с фейками

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В Пензенской области отсутствие некоторых лекарств объяснили ажиотажным спросом, спровоцированным фейками. Соответствующее заявление представители минздрава сделали в среду¸6 апреля, в ответ на обращение одной из местных жительниц.

«Когда в аптеках города появятся противосудорожные препараты? Ни в одной нет», - написала интернет-пользовательница на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Мы понимаем вашу обеспокоенность и сожалеем, что такая ситуация происходит в аптечной сети. К сожалению, в последнее время существует повышенный, ажиотажный спрос, спровоцированный фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов», - сообщили ей представители минздрава.

Женщине напомнили, что следить за ассортиментом лекарственных препаратов в аптеках уполномочен федеральный орган власти - Росздравнадзор.

«По вопросу ценообразования и отсутствия жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптеках вы можете обратиться по адресу: г. Пенза, пр. Победы, 13; телефоны: 8 (8412) 48-50-02 (приемная руководителя), 8 (8412) 42-16-88 (отдел контроля и надзора за обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения); e-mail: rzninfo@reg58.roszdravnadzor.ru», - посоветовали пензячке.

Во второй половине марта об отсутствии необходимых средств заявляли пензенцы с заболеваниями щитовидной железы. Тогда представитель минздрава также объяснил дефицит ажиотажным спросом.

«Нарушена внутренняя логистика. На исправление ситуации требуется время, которое может достигать нескольких недель. Проблем с производством и запасами данных препаратов нет», - заверили тогда в ведомстве и пообещали, что лекарства поступят «в ближайшее время в полном объеме».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дефицит противосудорожных препаратов в Пензе связали с фейками
Бредовый заголовок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К сожалению, в последнее время существует повышенный, ажиотажный спрос, спровоцированный фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов», - сообщили ей представители минздрава.
Высер министерства с нулевой репутацией.

Гость||

А то что сахар стоит 75 рублей за кг, тоже наверно фейк.Почему правительство не сдерживает цены?В магните опять полки пустые,что утром что вечером.

Гость||

Верим

Гость||

а их сожаление является лекарственным препаратом против даного недуга котороый может выписать врач?

Гость||

Гость писал(a):

А то что сахар стоит 75 рублей за кг, тоже наверно фейк.Почему правительство не сдерживает цены?В магните опять полки пустые,что утром что вечером.
Кто о чём, а вшивый о сахаре.

Гость||

Фейк это тоже фейк. Отстой тоже отстой. Улыбнитесь...

Гость||

Может все пятая олона?Ибелозерцев с американцами в чемодановке?

Гость||

Чудики с ПИ. Как могут такие препараты стать ажиотажным спросом? У них есть определенные показания для применения и отпускаются из аптек по рецептам врачей.

Гость||

Гость писал(a):

отпускаются из аптек по рецептам врачей
Не всегда.

Гость||

Женщина в аптеке Депакин спрашивала, его не оказалась. Это беда для людей ! Отпускайте тогда по рецептам дефицитные препараты .

Гость||

Устройте пенную вечеринку,чё отчаиваться то...

Гость||

не можешь обеспечить препаратами в срок, пиши заявление и на выгул

Имя: Гость
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