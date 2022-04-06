Банк «Кузнецкий» поддержал детей-спортсменов

06.04.2022 | 16:28

Банк «Кузнецкий» поддержал поездку пензенских спортсменов на всероссийские соревнования по шахматам и шашкам среди детей с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Состязания прошли с 27 марта по 3 апреля в Ярославле. Пензенские участники заняли призовые места.

Так, Алексей Пономарев стал абсолютным победителем всероссийских соревнований по шахматам, а в номинации «Шахматная композиция» занял первое место.

Иван Гурьев занял первое место по русским шашкам в возрастной группе 10-15 лет среди юношей. Александр Лукин стал пятым по шахматам.

Общественная организация инвалидов-спортсменов «Поволжье» направила председателю правления ПАО «Банк «Кузнецкий» Михаилу Дралину благодарственное письмо за финансирование этой поездки.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.