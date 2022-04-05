В Пензе неонатологи отметили профессиональный праздник

05.04.2022 | 20:47

С помощью высокотехнологичного медицинского оборудования спасают жизни юных пензенцев, в том числе и тех, кто появился на свет раньше положенного природой срока. В пластиковых капсулах недоношенные младенцы чувствуют себя как в утробе родной матери и потихоньку растут и развиваются. Все благодаря неонатологам - врачам, которые наблюдают и лечат самых маленьких пациентов в течение 28 дней с момента их рождения.

«Первый доктор для малыша - это неонатолог. Когда он осмотрел новорожденного в родзале, маме предоставляет всю информацию о ребенке, о его состоянии, как в первые минуты жизни чувствует себя малыш, все ли в порядке», - рассказала заведующая отделением новорожденных перинатального центра Наталья Сапожникова.

Основные жизненно важные функции младенца оцениваются по шкале Апгар: дыхание, сердцебиение, цвет кожи, тонус мышц, рефлексы. Состояние от 7 до 10 баллов считается хорошим, от 4 до 6 - удовлетворительным, а детям, чей результат ниже 4 баллов, требуется немедленная помощь. При необходимости сразу же назначается лечение обнаруженных отклонений.

Также неонатологи получают согласие мам на то, чтобы сделать ребенку первые в его жизни профилактические прививки - от туберкулеза и гепатита B. Именно эти специалисты являются консультантами родильниц, у которых чаще всего возникает вопрос о грудном молоке.

«Самый главный - «у меня нет, что мне делать?». Поэтому всегда маме говорим: природой задумано, что все должно быть постепенно. Сначала - молозиво, которое очень калорийно, а в первые сутки жизни малыша главное - не объем пищи, а его калораж. Поэтому хватает нескольких капель молозива, чтобы малыш наелся», - пояснила Наталья Сапожникова.

Профессия неонатолога в стране считается относительно молодой. Она была введена в Советском Союзе в штатное расписание Минздрава в 1987 году.