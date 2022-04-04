Пензенский колледж искусств отпраздновал 60-летие

04.04.2022 | 20:47

Мини-сценки у фотозоны разыгрывали студенты театрального отделения Пензенского колледжа искусств. Напротив - выставка декоративно-прикладных изделий, это работы учащихся. В фойе Дома офицеров встречали педагогов-ветеранов. Повод торжественный. Отмечали 60-летие колледжа, который изначально назывался культурно-просветительским училищем.

«Мы бережно храним традиции и передаем как самое ценное то, что можем передать от старшего поколения новым студентам», - рассказала директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Ольга Лисова 42 года своей жизни посвятила творческой молодежи. Говорит, что педагогический и студенческий коллективы - одна большая семья.

«Работа, я даже не могу сказать что сложная, она интересная. Я свою работу очень любила. А больше всего я любила студентов, потому что рядом с ними - только с прямой спиной, только с улыбкой и обязательно с горящими глазами, потому что у нас творчество», - отметила ветеран Ольга Лисова.

«Дважды в своей жизни я принимал участие во вступительном творческом экзамене на хореографическое отделение в колледж искусств. 10-15 лет моей жизни были связаны с ансамблем бального танца «Янтарь», и я помогал своей однокласснице поступить вв данный колледж. А потом непродолжительное время я работал преподавателем правовых дисциплин в колледже», - поделился министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

За историю существования учреждения путевку в жизнь получили более 6 000 выпускников. Некоторые вернулись в колледж спустя годы уже в качестве преподавателей, многие работают в творческих коллективах не только Пензенской области.

«Наш колледж самый лучший в мире. И театральное отделение - то место, где можно реализовать себя, показать все свои способности, где тебя научат, где тебе раскроют крылья», - рассказал студент Ахмед Сайфулин.

И на них отправятся миссионеры культуры творить и нести духовное в общество.