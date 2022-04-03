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Общество

На село в Пензенском районе обрушились потоки воды

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Наступлению весны обрадовались далеко не все пензенцы. Большая вода пришла в Большую Валяевку.

Нечто, напоминающее селевой поток, состоящий из талого снега, грязи, обломков деревьев и дорожных знаков, накрыло часть села.

Лавина, сметающая все на своем пути, хлынула с расположенных неподалеку сельскохозяйственных угодий. Происходящее люди снимали на камеры мобильных телефонов.

Металлический забор не выдержал удара стихии. Позже на территории, некогда окруженной зеленой оградой, Дмитрий Ступников обнаружил дорожный указатель. Этот участок под застройку, мужчина живет по соседству.

«К моему дому подошел и прошел оползень снега. До этого оползня была земля, сейчас там снег. Что там произошло, я сейчас не могу сказать. Я единственное знаю, что сорвало крышку, канализация полностью заполнена водой», - рассказал Дмитрий.

«Здесь машины все стояли, не могли проехать. УАЗик кое-как мог пробиться. Потом уже машины кое-как разъехались. Вот такие пирожки», - сообщил житель села Большая Валяевка Сергей Скороходов.

Асфальтовое покрытие выстояло под натиском бурной реки. А вот второстепенная дорога из щебня уплыла вниз по течению. Отрезанными от внешнего мира оказались жители нескольких домов.

«Мы ее строили за свой счет. Обращались для решения вопроса в администрацию, помощи мы не получили. Поэтому ежегодно стараемся сами как-то это исправлять. Но в этом году собственными средствами уже, наверное, не сможем», - пояснила сельчанка Елена.

Власть обещала поспособствовать восстановлению проезжей части. Вообще надо отдать должное представителям районной и сельской администраций, которые оперативно отреагировали на произошедшее.

«Направили технику. Сейчас сделали водоотводный канал, который уходит вдоль дороги вниз, в овраг, где есть водопропускной канал, и впадает в реку ниже по течению», - отметил заместитель главы администрации Пензенского района Сергей Крашенинников.

Пообещали чиновники и помощь людям, чьи постройки пострадали в результате резкого таяния снега. Едва не уплывшим сельчанам нужно написать заявление с указанием причиненного ущерба и направить бумагу в администрацию Пензенского района.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Денег нет, всё ушло на помощщ. Выживайте.

Гость||

Дурачек опять...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Асфальтовое покрытие выстояло под натиском бурной реки.
Знать, не настолько бурная...

Гость||

Место там конечно, склон горы... Со стороны Воскресеновки...

Видать где-то вода подпружена оказалась, а потом - перелив и промыло преграду... Так-то там должны быть канавы дренажные, и водоотводные, при дороге также... вопрос чистили ли их вообще...

Гость||

По-моему, там раньше и не строился никто. Огороды если только держали. За ягодой там ходили по тем косогорам, за земляникой.

Гость||

это там, где воду на продажу качают?

Гость||

А это не плотину на пруду сорвало??

Гость||

Пруд далеко в стороне

Имя: Гость
Комментарий:

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