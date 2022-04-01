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Общество

В пензенском МФЦ рассказали о новых услугах

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По итогам 2021 года офис МФЦ № 4 на улице Богданова, 63а, стал лучшим подразделением в Пензе по всем показателям, установленным для подобных центров. В целом учреждение предоставляет более 400 видов услуг, из них 56 - в электронном виде. И список постоянно расширяется.

«Новые виды услуг, которые введены в 2021 году, в основном были активно нацелены на реализацию поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, чтобы большинство государственных муниципальных услуг оказывались гражданам в электронном виде, чтобы они могли дистанционно и круглосуточно получить эти услуги. Поэтому большая работа была проведена по развитию системы электронного межведомственного взаимодействия», - сообщила директор ГАУ ПО МФЦ Надежда Козенко.

В МФЦ оборудован так называемый гостевой комплекс. Им может воспользоваться любой гражданин, чтобы получить услугу в электронном виде. Если у человека самостоятельно не получается написать заявление, ему помогут сотрудники офиса. Также есть возможность оформить предварительную запись на прием к специалисту. Существует несколько способов.

«Первый - через контактный центр по телефону 927-000, также можно через портал МФЦ, портал региональных услуг, портал госуслуг, с помощью сервиса «Обратный звонок», который есть на нашем сайте, и через мобильное приложение», - уточнила начальник отдела МФЦ № 4 Татьяна Кулькова.

Одна из самых востребованных государственных услуг - замена водительского удостоверения. Для этого необходимо предоставить документы.

«Паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, медицинское заключение, а также квитанцию об оплате госпошлины в размере 2 000 рублей. Если за данной услугой обращается девушка, которая недавно вышла замуж, то ей также необходимо предоставить свидетельство о заключении брака. Если же за данной услугой обращается заявитель, который недавно потерял водительское удостоверение, то ему необходимо предоставить талон-уведомление из органов полиции», - перечислила ведущий специалист отдела МФЦ № 4 Татьяна Сергеечева.

Уже в мае перечень услуг, предоставляемых МФЦ, вновь будет расширен. Здесь станут принимать заявления для получения пособий на детей от 8 до 16 лет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Был там.Отношения персонала,мягко говоря"грубое".На входе быдло хабалка какая то стояла

Гость||

Гость писал(a):

какая то стояла
Она вероятно не была привита от ковида?

Гость||

А мне на Шмидта нравится

Гость||

Гость писал(a):

А мне на Шмидта нравится
А мене в 175 магазе ндравитца.

Имя: Гость
Комментарий:

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