С 1 апреля на квартиры «Термодома» ставка - от 3,1% годовых

01.04.2022 | 17:25

Холдинг «Термодом» продолжает субсидировать семейную ипотеку. И с 1 апреля ставка на квартиры в Пензе и Спутнике оставит от 3,1%* годовых.

Такая ставка действует при оформлении ипотеки в ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

В программе участвуют семьи, где ребенок рожден в период с 1 января 2018 года или есть ребенок-инвалид (независимо от его возраста).

Субсидированная ставка помогает семьям приобрести собственную квартиру или переехать в жилье большей площади.

К примеру, при покупке 2-комнатной квартиры евроформата в ЖК «Радужные дворы» площадью 38,5 кв. м первоначальный взнос - от 492 492 рублей. Ежемесячный платеж - от 11 917 рублей.

«Радужные дворы» - семейный квартал Города Спутника. Оранжевый двор, в котором строится квартира из примера, - двор без машин. Огороженный, охраняемый и функциональный. Рядом с домом - детский сад, через дорогу - детская поликлиника, а в 10 минутах ходьбы - набережная.

Ежемесячный платеж за 3-комнатную в ЖК «Новелла» площадью 50,4 кв. м составит 14 912 рублей.

За эти деньги клиент получит квартиру в двух минутах от Комсомольского парка, тихий зеленый двор, удаленный от дороги и закрытый от посторонних, и жизнь в районе с развитой инфраструктурой.

Узнать больше о проектах и условиях покупки можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

*В рамках программы кредитования «Семейная ипотека с государственной поддержкой» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика - компаний, входящих в состав строительного холдинга «Термодом», по ставке от 3,1% годовых.

Указанная ставка действует весь срок кредитования при условии первоначального взноса 15% (в случае подтверждения дохода выпиской из ПФР РФ) и 20% (в случае подтверждения дохода иным способом), сроке кредита от 36 до 360 месяцев, оформления личного страхования заемщика и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.

При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка увеличивается на 0,8% годовых. Без предоставления выписки из Пенсионного фонда РФ процентная ставка увеличивается на 0,5% годовых.

Минимальная сумма кредита - 500 тыс. руб. Максимальная сумма кредита - 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Обеспечение по кредиту. В залог оформляется: на этапе строительства - залог прав требования участника долевого строительства (с оформлением закладной); по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру - залог квартиры (с оформлением закладной).

Требования к заемщикам: граждане РФ. Возраст - от 21 года до 65 лет (на дату погашения кредита). Стаж работы: работники по найму - не менее 3 месяцев на последнем месте работы; индивидуальные предприниматели должны осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.aikdom.ru. Реклама. ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

** Расчет приведен, исходя из следующих условий: стоимость квартиры в ЖК «Новелла» - 4 108 300 рублей, первоначальный взнос - 616 245 рублей, ипотечная ставка - 3,1% годовых, срок кредита - 360 месяцев; стоимость квартиры в ЖК «Радужные дворы» - 3 283 280 рублей, первоначальный взнос - 492 492 рубля, ипотечная ставка - 3,1% годовых, срок кредита - 360 месяцев. Не является публичной офертой.

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Термодом-новин», ООО «СЗ «Новэлла-1» и ООО «СЗ «Новэлла-2». Застройщик строения № 70 - ООО «СЗ «Термодом-оптима», строения № 76 - ООО «СЗ «Термодом-профи». Все застройщики входят в состав строительного холдинга «Термодом». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.