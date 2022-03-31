В Пензе родители старшеклассников сдали ЕГЭ по математике

31.03.2022 | 20:29

Родители учеников гимназии № 42 пришли на сдачу экзамена. На всероссийской акции мамы и папы могут прочувствовать все тонкости процесса ЕГЭ. В этом году желающим предлагают написать математику (базовый уровень). На тройку достаточно правильно выполнить 7 заданий из 21.

В числе 30 добровольцев - представители сферы образования региона. Министр Алексей Комаров не скрыл, что доля волнения присутствует, как и на защите кандидатской.

«Не готовился. Единый государственный экзамен лично для меня - это тот опыт, который человек нарабатывает на протяжении всего курса обучения. Я готов, я уверен в своих силах», - сообщил министр образования Пензенской области.

В данном случае количество набранных баллов - не цель. Главное - чтобы родители погрузились в атмосферу проведения экзамена, посмотрели, в какой обстановке их детям предстоит пройти испытания.

«Мы переходим на новую технологию. Если раньше мы только печатали в аудиториях, а сканировали в штабе пункта проведения, то в этом году все экзамены будут сканироваться в аудиториях проведения экзаменов», - пояснила директор Регионального центра обработки информации Татьяна Фадеева.

Эти новшества введены для повышения информационной безопасности и важны скорее для организаторов, чем для экзаменуемых.