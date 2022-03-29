Житель региона погасил долг, не желая расставаться с машиной

В Камешкирском районе должник встал на путь исправления после общения с приставами.
Мужчина взял в банке заем, но полный его возврат счел для себя необязательным, поэтому за ним так и числилась сумма в 35 000 рублей.
Проведя прием граждан в одном из отдаленных сел района, судебные приставы решили наведаться в гости к должнику.
«Он оказался дома и с удивлением принял представителей закона, рассказывая историю своей болезни, из-за которой он не смог погасить заем», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
При этом во дворе стояла машина, наличие в собственности которой сельчанин отрицал. Обратившись к электронному ресурсу «Мобильный розыск», пристав установил, что хозяином транспортного средства является именно должник. Автомобиль подлежал аресту в счет уплаты.
«Следующим днем, осознав и «пережив» в мыслях расставание с машиной, мужчина оплатил задолженность в полном объеме, тем самым избавив себя от долга», - добавили в пресс-службе.
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Приставы не могут просто придти и описать имущество без предупреждения,это незаконно! Мог вообще их не пускать в дом!