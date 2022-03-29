В правительстве ответили на вопрос о переселении беженцев из Ульяновска

29.03.2022 | 08:29

Жительнице Пензы рассказали, как переселить в город беженцев, которые были распределены в Ульяновск. Пояснения дали на официальной странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Подскажите, пожалуйста, как беженцев из Мариуполя, конкретно семью, направить к нам в Пензу, если их официально направили в Ульяновск. Можно поменять локацию Ульяновск на Пензу?» - уточнила подписчица у главы региона.

Представители регионального правительства сообщили в ответ, что граждане, прибывшие с территории Украины, вправе самостоятельно решить вопрос своего проживания в Российской Федерации.

Однако перед этим им требуется пройти процедуру регистрации, постановки на миграционный учет, получить социальную помощь (единовременную денежную выплату), а также собрать пакет необходимых документов.

Ранее сообщалось, что прибывшим в Пензу беженцам из Донецкой и Луганской народных республик начали вручать свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ.

«Данный документ дает право гражданам находиться на территории Российской Федерации в законном порядке, осуществлять трудовую деятельность. И граждане ДНР и ЛНР могут оформить все социальные гарантии», - пояснил тогда начальник УВМ УМВД России по Пензенской области Игорь Мысяков.

Всего с конца февраля в регион прибыло более 1 600 вынужденных переселенцев.