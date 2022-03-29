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Общество

В правительстве ответили на вопрос о переселении беженцев из Ульяновска

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Жительнице Пензы рассказали, как переселить в город беженцев, которые были распределены в Ульяновск. Пояснения дали на официальной странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Подскажите, пожалуйста, как беженцев из Мариуполя, конкретно семью, направить к нам в Пензу, если их официально направили в Ульяновск. Можно поменять локацию Ульяновск на Пензу?» - уточнила подписчица у главы региона.

Представители регионального правительства сообщили в ответ, что граждане, прибывшие с территории Украины, вправе самостоятельно решить вопрос своего проживания в Российской Федерации.

Однако перед этим им требуется пройти процедуру регистрации, постановки на миграционный учет, получить социальную помощь (единовременную денежную выплату), а также собрать пакет необходимых документов.

Ранее сообщалось, что прибывшим в Пензу беженцам из Донецкой и Луганской народных республик начали вручать свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ.

«Данный документ дает право гражданам находиться на территории Российской Федерации в законном порядке, осуществлять трудовую деятельность. И граждане ДНР и ЛНР могут оформить все социальные гарантии», - пояснил тогда начальник УВМ УМВД России по Пензенской области Игорь Мысяков.

Всего с конца февраля в регион прибыло более 1 600 вынужденных переселенцев.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

В правительстве ответили на вопрос о переселении беженцев из Ульяновска

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Это прикол ПИ?

Гость||

Гость писал(a):

Это прикол ПИ?
Это тупые журналисты жертвы ЕГЭ

Гость||

А что у нас в Ульяновске стряслось то же спец.операция?

Гость||

Точно- тупые! И,особеннно, жертвы ЕГЭ!

Гость||

А вы не знали? В Ульяновске тоже проходит спецоперация!

Гость||

В Ульяновске же кажись покомфортнее или нет? От добра добра не ищут.

Гость||

Отчасти из за этих беженцев в магазинах все растет и пропало мое любимое односолодовое виски

Гость||

Губернатор по делам беженцев.

Гость||

А они точно переселенцы? Их как багаж по регионам распределяют без права слова.

Во времена Столыпина это делалось за деньги, в сталинские -по приговору суда.

Гость||

«Их официально направили в Ульяновск»?! А че так? Они мычали и блеяли? У них переводчиков на человеческую речь нет? Кому их мнение интересно? У них что право выбора что ли есть?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.03.2022 09:21|

«Их официально направили в Ульяновск»?! А че так? Они мычали и блеяли? У них переводчиков на человеческую речь нет? Кому их мнение интересно? У них что право выбора что ли есть?

Совсем дурачок, да? Выздоравливай

Гость||

Господи, как хорошо, что у комментаторов все в жизни хорошо! Другим не могу объяснить вот это вот "Я знаю как надо!". Родственники у этих людей в Пензе наверняка, а уехать надо хоть куда-нибудь, потому что снаряды на голову падают, тут во Владивосток уедешь, лишь бы прямо сейчас. И возиться с ними ТАМ некогда, распределяют просто по количеству, а не по желанию, сотня туда, сотня сюда, грузимся, поехали, другие ждут ваш освободившийся вагон.

Гость||

Не надо их итак жопа!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.03.2022 10:19|

Не надо их итак жопа!

Совсем дурачок, да? Выздоравливай

Имя: Гость
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