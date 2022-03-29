В пензенских колониях началась Неделя молитвы

29.03.2022 | 08:40

В понедельник, 28 марта, в пензенских исправительных учреждениях стартовала Неделя молитвы. В первый день традиционной всероссийской акции была прочитана молитва «О заключенных под стражу».

«Молебен в ИК-1 совершили помощник начальника по организации работы с верующими, протоиерей Антоний Шварев, проректор Пензенской духовной семинарии Александр Филиппов со студентами образовательной организации», - пояснили в пресс-службе регионального УФСИН.

В течение недели в храмах и молельных комнатах исправительных колоний будут служиться молебны «Об углублении заботы о жертвах преступлений», «Об умножении любви в семьях заключенных», «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество».

Помолятся заключенные и о жертвах преступлений, их телесном благополучии и духовном освобождении от пережитого. Считается, что жертвами являются не только пострадавшие физически люди, но и родственники преступивших закон, которые переживают за них.

«Проведение Недели молитвы способствует духовной поддержке осужденных, их нравственному воспитанию и развитию», - подчеркнул Антоний Шварев.