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Общество

В пензенских колониях началась Неделя молитвы

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В понедельник, 28 марта, в пензенских исправительных учреждениях стартовала Неделя молитвы. В первый день традиционной всероссийской акции была прочитана молитва «О заключенных под стражу».

«Молебен в ИК-1 совершили помощник начальника по организации работы с верующими, протоиерей Антоний Шварев, проректор Пензенской духовной семинарии Александр Филиппов со студентами образовательной организации», - пояснили в пресс-службе регионального УФСИН.

В течение недели в храмах и молельных комнатах исправительных колоний будут служиться молебны «Об углублении заботы о жертвах преступлений», «Об умножении любви в семьях заключенных», «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество».

Помолятся заключенные и о жертвах преступлений, их телесном благополучии и духовном освобождении от пережитого. Считается, что жертвами являются не только пострадавшие физически люди, но и родственники преступивших закон, которые переживают за них.

«Проведение Недели молитвы способствует духовной поддержке осужденных, их нравственному воспитанию и развитию», - подчеркнул Антоний Шварев.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото 58.fsin.gov.ru
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Гость||

ну ну ну да как то так чем то надо в ик заниматься а то скучновато там

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в ИК-1
Вот Сашка баландер молился или нет когда 1 раз отсиживал там?

Гость||

Вот приколисты...

Хотя у них попы то из джаза,то после отсидки за убийство...

Гость||

молись не молись скостят или нет срок решает прокурор или судья

Гость||

ТРЭШ!

Гость||

помощник начальника по организации работы с верующими, протоиерей Антоний Шварев

Он что, кадровый офицер ФСИН? На деньги налогоплательщиков? Со льготной пенсией?

Гость||

А почему сразу УФСИН

Гость||

Какое спец.звание не написали какой оклад тоже.

Гость||

Вот оно им там причесываешь а злые щеки они сами причесать могут им палец в рот не клади.

Гость||

Всех в штрафбаты

Гость||

трудно зекам атеистам

Имя: Гость
Комментарий:

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