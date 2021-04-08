В Пензе осужденные ИК-7 помолились за жертв преступлений

08.04.2021 | 15:59

В Пензе осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 7, приняли участие в акции «Неделя молитвы».

В среду, 7 апреля, в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» при пенитенциарном учреждении прошло богослужение, которое возглавил помощник начальника регионального УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев.

Он вместе с осужденными помолился об умножении заботы о жертвах преступлений, их телесном благополучии и духовном освобождении от пережитого.

«По окончании молебна протоиерей Антоний рассказал собравшимся о том, что жертвами преступлений являются не только пострадавшие физически люди, но и родственники преступивших закон, которые переживают за них», - рассказали в Пензенской епархии.