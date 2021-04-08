Религия

В Пензе осужденные ИК-7 помолились за жертв преступлений

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В Пензе осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 7, приняли участие в акции «Неделя молитвы».

В среду, 7 апреля, в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» при пенитенциарном учреждении прошло богослужение, которое возглавил помощник начальника регионального УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев.

Он вместе с осужденными помолился об умножении заботы о жертвах преступлений, их телесном благополучии и духовном освобождении от пережитого.

«По окончании молебна протоиерей Антоний рассказал собравшимся о том, что жертвами преступлений являются не только пострадавшие физически люди, но и родственники преступивших закон, которые переживают за них», - рассказали в Пензенской епархии.

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Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость||

Чтобы не делать, лишь бы не работать!

Гость||

интерерсно а их кнутом туда загоняли или пряником

Гость||

Убил, изнасиловал, ограбил, обокрал - помолился и живи спокойно. Главное жертве добрый посыл в молитве послать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

жертвами преступлений являются не только пострадавшие физически люди, но и родственники преступивших закон,
Родственники не жертвы, соучастники. Почему во время не пресекли преступные действия родственника.

Гость||

За Ивана помолились?

Гость||

Гость писал(a):

За Ивана помолились?
Видимо нет, раз еще не освобожден.

Гость||

Гость писал(a):

За Ивана помолились?
Молебен за Белозерцева ещё будет ,он ещё не осужден !)

Гость||

Гость писал(a):

Молебен за Белозерцева ещё будет ,он ещё не осужден !)

Готовитесь?

Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

Убил, изнасиловал, ограбил, обокрал - помолился и живи спокойно. Главное жертве добрый посыл в молитве послать.
Своему помолись, чтобы сам или близкий в такую "яму" не угодил. Сколько уже таких правильных на свете потом сами в грязь попадали и начинали ныть - ой, не специально. Эти хоть признают что горе кому то приносят. Не исправятся, так остановятся.

А гордые никогда не признаются.

Имя: Гость
Комментарий:

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