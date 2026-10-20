На улицах Пензы начали появляться красные емкости с песком

На улицах Пензы начали появляться ставшие уже привычными красные емкости с песком. Их устанавливают на участках дорог с крутыми подъемами и спусками в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
«Эта мера - важный элемент обеспечения безопасности движения в холодное время года», - подчеркнули в «Пензавтодоре».
Специалисты отметили, что песок - простой, но эффективный материал, обеспечивающий более надежное сцепление шин с покрытием проезжей части.
Благодаря емкостям с песком водители или сотрудники дорожных служб могут в любое время вручную оперативно обработать проблемный участок и нейтрализовать скользкость.
Тара уже установлена на улицах Островной, Чебышева, Зеленодольской, Аустрина, Коннозаводской и в Ахунском переезде.