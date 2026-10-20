На улицах Пензы начали появляться красные емкости с песком

Общество

На улицах Пензы начали появляться красные емкости с песком
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На улицах Пензы начали появляться ставшие уже привычными красные емкости с песком. Их устанавливают на участках дорог с крутыми подъемами и спусками в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

«Эта мера - важный элемент обеспечения безопасности движения в холодное время года», - подчеркнули в «Пензавтодоре».

Специалисты отметили, что песок - простой, но эффективный материал, обеспечивающий более надежное сцепление шин с покрытием проезжей части.

Благодаря емкостям с песком водители или сотрудники дорожных служб могут в любое время вручную оперативно обработать проблемный участок и нейтрализовать скользкость.

Тара уже установлена на улицах Островной, Чебышева, Зеленодольской, Аустрина, Коннозаводской и в Ахунском переезде.

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