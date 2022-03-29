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Общество

Пензенцам пояснили, можно ли писать ценники от руки

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«Цены в магазинах меняются ежеминутно. Продавцы говорят, что они не успевают печатать ценники. Можно ли считать официально установленной цену, написанную ручкой?» - обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» жительница Пензы.

Вопрос был задан специалистам Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в соответствии со статьей 10 закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), в том числе об их цене в рублях.

Пункт 3 «Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи» устанавливает требования к оформлению ценников.

«Продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.)», - процитировали в управлении этот документ.

Других требований к оформлению ценников нормативно-правовыми актами не установлено.

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Гость||

Не корректный ответ.Дело в том что на многих кассах висят таблички типа из-за экономической ситуации не верь ценнику хоть ручкой ,хоть краской.А слушай сколько скажу

Имя: Гость
Комментарий:

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