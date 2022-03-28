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Общество

В Пензе анонсировали создание очереди за путевками в лагеря

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Более 5 500 личных кабинетов создано на сайте leto58.ru. Все горожане, которые зарегистрировались на портале, - претенденты на получение субсидированных путевок в загородные лагеря.

«4 апреля в 9:00 сайт заработает в режиме постановки в очередь. Нужно будет зайти в свой личный кабинет, нажать на кнопку «Встать в очередь». В ваш личный кабинет придет талон с уведомлением, в какую районную администрацию, во сколько и какого числа вам нужно будет прийти и забрать путевку», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Ее полная стоимость 19 505 рублей. А для тех, кто собирается оформить ребенка в лагерь через сайт, родительская плата составит 4 884 рубля. Выдавать путевки начнут с 4 мая.

В этом году будет действовать программа по возврату части затраченных средств. Кешбэк возможен с картой «Мир».

«Он будет в размере 50%, но не более 20 000 рублей на одну путевку. Причем количество путевок, если у вас несколько детей, не ограничено, и количество смен. Если вы приобрели путевки за полную стоимость, то эти 50% вернутся за каждую», - пояснил Владислав Чесноков.

Также в загородных лагерях при желании родителей смогут отдохнуть и дети из Донецкой и Луганской народных республик. Идет опрос законных представителей ребят и составление списков.

Что касается пришкольных смен, то и они тоже будут на базе 52 образовательных организаций Пензы. За день пребывания родители заплатят 56 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Цена путевки по сравнению с прошлым годом снижена почти на 25 %. и составит 928 рублей в день , а в прошлом году было 1160.

Из каких расчетов снижена цена? При таком росте цен,увеличении требований надзорных органов обеспечить надлежащее качество услуг, условий проживания, питания практически невозможно.

Гость||

Очереди за путевками так по советски звучит

Имя: Гость
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