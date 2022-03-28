В день открытых дверей онкодиспансер посетили 64 пензячки

28.03.2022 | 17:11

В областном онкодиспансере подвели итоги дня открытых дверей, который провели 26 марта. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, возможностью получить консультацию специалистов воспользовались 64 пензячки.

Они прошли диагностику на рак молочной железы. Сначала пациенток осмотрел врач-онколог, затем каждой сделали УЗИ.

«По итогам мероприятия 7 женщинам было назначено углубленное обследование», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в области от онкологических заболеваний скончалось 2 547 человек, это на 65 меньше, чем в 2020-м. Наблюдается снижение смертности населения от рака на 1,4%.

В регионе продолжают создавать центры амбулаторной онкологической помощи. Сейчас действуют четыре таких медучреждения. В этом году планируют открыть еще два: на базе поликлиники № 2 в Пензе, а также в Сердобской МРБ.