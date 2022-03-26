В школах и гимназиях Пензы сделают капитальный ремонт

26.03.2022 | 18:30

В гимназии № 53 готовятся к капитальному ремонту. Новость неожиданно взбудоражила родителей детей из других учреждений образования, расположенных на Западной Поляне. До некоторых информация дошла в том виде, что завершить работы к сентябрю не успеют и учеников на время отправят в лицей № 55 и школу № 30. Против оказались многие.

«Нереально, я считаю! Классы переполнены, по 36-40 человек. Если еще переведут, что там будет твориться?» - усомнилась пензячка.

Капитальный ремонт в гимназии стартует уже на следующей неделе. Ему рады все: зданию - около 60 лет, многие имеющиеся проблемы можно устранить, только проведя серьезные работы. Начнут их так, чтобы не мешать учебному процессу и завершить как можно скорее.

«Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы контракт был выполнен в срок. Срок окончания контракта - 15 августа», - сообщила директор гимназии № 53 г. Пензы Римма Наумова.

Займутся кровлей, коммуникациями, а главное - перестройкой столовой. Пока что в крошечном помещении, рассчитанном на 60 человек, должны успеть позавтракать и пообедать 800 гимназистов.

«За каждым столом может размещаться до десяти человек вместо шести, чтобы прокормить максимально возможное количество детей за перемену», - пояснила Римма Наумова.

Подрядчик уже определен - ремонтом гимназии займется солидная местная компания.

«Однозначно справимся. Работы все знакомые, здесь в основном инженерные сети, ремонт кровли и ремонт пищеблока, то есть за время летних каникул реально все сделать. В сроки уложимся без проблем», - заверил заместитель генерального директора строительной компании Кирилл Семенов.

В этом году в Пензе капитально отремонтируют и другие школы - № 46, 52 и лицей № 29.

«На условиях софинасирования: 92% дается из федерального бюджета, 3% - из регионального, 5% - из муниципального», - уточнила начальник отдела Управления образования г. Пензы Вера Кузнецова.

Во всех четырех школах завершить работы планируют до начала нового учебного года.