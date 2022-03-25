«Лучше нет»: пензенцы несогласны с закрытием бани в Ахунах

25.03.2022 | 18:39

Оказание услуг в общественной помывочной на Конструкторской улице в Ахунах приостановлено. Об этом клиенты узнали из объявления, согласно которому техническое состояние здания в целом аварийное. Хотя ценители легкого пара видят, что коллектив бани следит за порядком.

«Хожу каждый четверг в баню. Вчера был просто какой-то кошмарный день, потому что мы без бани», - рассказала жительница Пензы Надежда Товпеко.

«И подкрашивают, и ремонтируют. Буквально на той неделе мы были, полати отремонтировали», - сообщила жительница Пензы Ольга Тельнова.

«И с Маяка, и с ГПЗ, из Сосновки, и город приезжает сюда в баню эту. Говорят, лучше этой бани нет», - заявила жительница Пензы Любовь Иванова.

Тревожные звонки вокруг ахунской помывочной, которая входит в состав МУП «Пензенские бани», звучали на сессии городской думы. Глава администрации Пензы пояснил, что вопрос находится на личном контроле. Работа бани приостановлена до выяснения всех обстоятельств.

«Будем проводить экспертизу несущих конструкций для определения пригодности этого объекта - либо к ремонту капитальному, либо надо будет его полностью сносить», - отметил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

По его словам, произвели подсчет посетителей. За четыре рабочих дня бани в ней побывало в среднем около 120 человек. Стоимость билета - 330 рублей. Но столько в кассу оплачивают не все, у некоторых категорий скидки, например у пенсионеров.

«Здесь обслуживаются социально значимые группы населения - это ветераны боевых действий, пенсионеры, дети, инвалиды, многодетные семьи», - перечислила жительница Пензы Галина Алексеева.

На сессии озвучили еще одно из возможных предложений по дальнейшей судьбе этого учреждения.

«Это может быть бизнес-проект для какого-то предпринимателя. Забирайте этот объект в концессию и содержите. Платой будет приведение в порядок этого объекта», - произнес Александр Басенко.

Вот только пока неизвестно, найдутся ли заинтересованные в этой бане и оказании услуг населению предприниматели.