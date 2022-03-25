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Общество

«Лучше нет»: пензенцы несогласны с закрытием бани в Ахунах

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Оказание услуг в общественной помывочной на Конструкторской улице в Ахунах приостановлено. Об этом клиенты узнали из объявления, согласно которому техническое состояние здания в целом аварийное. Хотя ценители легкого пара видят, что коллектив бани следит за порядком.

«Хожу каждый четверг в баню. Вчера был просто какой-то кошмарный день, потому что мы без бани», - рассказала жительница Пензы Надежда Товпеко.

«И подкрашивают, и ремонтируют. Буквально на той неделе мы были, полати отремонтировали», - сообщила жительница Пензы Ольга Тельнова.

«И с Маяка, и с ГПЗ, из Сосновки, и город приезжает сюда в баню эту. Говорят, лучше этой бани нет», - заявила жительница Пензы Любовь Иванова.

Тревожные звонки вокруг ахунской помывочной, которая входит в состав МУП «Пензенские бани», звучали на сессии городской думы. Глава администрации Пензы пояснил, что вопрос находится на личном контроле. Работа бани приостановлена до выяснения всех обстоятельств.

«Будем проводить экспертизу несущих конструкций для определения пригодности этого объекта - либо к ремонту капитальному, либо надо будет его полностью сносить», - отметил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

По его словам, произвели подсчет посетителей. За четыре рабочих дня бани в ней побывало в среднем около 120 человек. Стоимость билета - 330 рублей. Но столько в кассу оплачивают не все, у некоторых категорий скидки, например у пенсионеров.

«Здесь обслуживаются социально значимые группы населения - это ветераны боевых действий, пенсионеры, дети, инвалиды, многодетные семьи», - перечислила жительница Пензы Галина Алексеева.

На сессии озвучили еще одно из возможных предложений по дальнейшей судьбе этого учреждения.

«Это может быть бизнес-проект для какого-то предпринимателя. Забирайте этот объект в концессию и содержите. Платой будет приведение в порядок этого объекта», - произнес Александр Басенко.

Вот только пока неизвестно, найдутся ли заинтересованные в этой бане и оказании услуг населению предприниматели.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Вши заедят без бани...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За четыре рабочих дня бани в ней побывало в среднем около 120 человек. Стоимость билета - 330 рублей. Но столько в кассу оплачивают не все, у некоторых категорий скидки, например у пенсионеров.
В переводе с птичьего языка администрации города, это звучит так. Администрацию города вообще не устраивает, что не все категории жителей города выплачивают по полной программе. Администрации города интересно скачать с жителей по максимуму. О социальной защите ветеранов боевых действий, детей, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, они вообще на мой взгляд, не думают. Администрацию больше всего волнует вопрос, что "столько в кассу оплачивают не все..." Это их, на мой взгляд, больше всего расстраивает. После этого невольно задумаешься: для администрации города главное - срубить по максимуму с жителей или у них есть какие-то социальные задачи по защите наиболее уязвимых категорий жителей города? О чём они думают на своих бесконечных совещаниях, о жителях, или о максимальном пополнении статей бюджета?

Гость||

В Терновке закрыли , закроют и тут.

Гость||

зачем нужны общественные бани в 2022 году? бред...

Гость||

Цирк достройте, баня им мешает.

содержать чиновников это не убыточно?

Гость||

Зачем нужны бани? Мыться. Не все живут в квартирах с удобствами.

Гость||

Гость писал(a):

зачем нужны общественные бани в 2022 году? бред...
У вас дома есть парилка? Тогда мы с друзьями в пятницу идём к вам. С нас пиво, с вас хороший пар и сухие полки.

Гость||

Гость писал(а):

> Зачем нужны бани? Мыться. Не все живут в квартирах с удобствами.

Ваши проблемы Басенко до лампочки. Шею ему не намылили?

Гость||

А беженцев после дороги купы купы

Гость||

Гость писал(а):

> А беженцев после дороги купы купы

В санаториях. Бесплатно. бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание, концерты и развлечения, подарки... Хотя официального статуса беженцев у них нет - они перемещённые.

Гость||

Оставьте баню людям!!!Басенко,иди со своими предложениями к себе в Туапсе.

Гость||

Сейчас итак люди не могут себе ничего лишнего позволить,вы и последнего лишаете- в бане помыться!

Гость||

А куда нам ходить ,жителям частного сектора?На другой конец города ездить?С пересадками еще.О людях никто не думает.Всем деньги нужны.Бизнесмены кругом.Вот пусть свою баню строят и бизнес ворочают.А нашу баню не трогают.

Гость||

Помню Ваня замполит всегда обращался дорогие земляки а Басенко то же будет обращаться к коренному населению области дорогие земляки?

Гость||

Сегодня, МЫ ЛЮБИТЕЛИ БАНИ, собирались на Конструкторской 12А!!! Ведь баня - это не только гигиена... В наше время "бурлящая" жизнь негативом, стрессами, злобой на вся и всё,БАНЯ - очищение души и тела, это добро и позитив!!! Оставьте нам этот островок счастья!!!

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Имя: Гость
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