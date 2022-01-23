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Общество

Пензенских студентов пригласили на экскурсию в полицию

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Группу студентов многопрофильного колледжа забрали в полицию. Молодые люди пришли туда добровольно, им интересно познакомиться с работой сотрудников УМВД России по городу Пензе, так сказать изнутри.

«Очень часто мы задерживаем людей, которые делают закладки либо забирают их», - рассказали молодежи правоохранители.

В 99% процентах случаев у таких задержанных обнаруживаются наркотические вещества, и это уже преступление.

Во время посещения городского управления полиции молодые люди получили много интересной информации.

«Мы провели студентам экскурсию. Они посмотрели, как работает служба 02, чем занимаются сотрудники органов внутренних дел, сходили в спортзал», - пояснил помощник начальника УМВД России по Пензе Александр Скворцов.

«Узнала о том, что по всему городу установлены камеры и что таким образом можно наблюдать за всем происходящим на улицах», - рассказала студентка Дарья Маркова.

Кстати, подобные акции сотрудниками полиции организуются и для пензенских школьников.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Узнала о том, что по всему городу установлены камеры и что таким образом можно наблюдать за всем происходящим на улицах», - рассказала студентка Дарья Маркова.
А маньячилу,что напал на ребёнка всё ловят...

Гость||

Слуги режима.

При Союзе говорили, если не хочешь горбатиться, иди в милицию.

Имя: Гость
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