Врач из Пензы усовершенствовал методику лечения опухолей

22.01.2022 | 19:30

Пензенская область - один из лидирующих регионов в стране по заболеваемости узловым зобом. Каждая третья женщина и каждый шестой мужчина страдают этим недугом. Если вовремя не обратиться к специалистам, то образования способны переродиться в раковые опухоли. Вариантов лечения - всего три: операция, медикаментозная терапия и лазерная деструкция.

«Помогает разрушить ткань узла, создать соединительнотканный тяж (рубец), который уменьшает узел и позволяет, во-первых, решить косметическую проблему, во-вторых, пациенты чувствуют себя намного лучше, нормализуется гормональный фон», - пояснил кандидат медицинских наук Владимир Розен.

Сейчас, чтобы провести подобное вмешательство, необходимо участие двух врачей: один контролирует степень погружения иглы, другой следит за световодом. Пензенские специалисты, которые уже много лет делают подобные операции, усовершенствовали технологию.

«Устройство позволяет всего лишь одному хирургу производить манипуляцию. Фиксируется световод в игле, устройство подводит его к операционной ране, облегчается утилизация отработанных тканей, геморрагического содержимого, газов», - рассказал Владимир Розен.

Это происходит за счет вакуумного отсоса. Весь процесс длится не более 10-15 минут. Оперативное вмешательство происходит под местной анестезией. Пациент пребывает в сознании, но сильных болевых ощущений не испытывает.

Врач преподает на кафедре хирургии в пензенском вузе и метод разработал вместе с коллегами.