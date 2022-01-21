Пензенских студентов ознакомили с работой сотрудников ГИБДД

21.01.2022 | 18:55

Почувствовать себя в роли сотрудников дорожно-патрульной службы смогли студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий. Экскурсию для молодых людей организовали насыщенную. Рассказали о новых автомобилях инспекторов, чем они оснащены и для чего все это нужно.

Молодежи интересно все: как работает спецоборудование, в каких условиях. И, в отличие от взрослых, студенты с удовольствием сдавали самый распространенный на дорогах тест - дули в трубку.

Побывали студенты и в музее ГИБДД, где смогли сравнить современные технические средства блюстителей порядка на дорогах и те, которыми они пользовались несколько десятилетий назад.

«Работа очень нужная, ответственная. Вообще, сотрудники ГИБДД пытаются помочь гражданам не совершать ошибок и оберегают нас от дорожно-транспортных происшествий», - рассказал студент Матвей Артемов.

«Меня очень впечатлила работа сотрудников ГИБДД, и, возможно, я пойду сюда работать - в эту сферу», - отметил студент Никита Логачев.

«В завершение мероприятия до учащихся колледжа довели требования, необходимые для поступления на службу в органы внутренних дел и подарили световозвращающие сувениры с символикой Госавтоинспекции», - отметил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.