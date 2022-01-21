Пензенская «Юность» проиграла соперницам из Красноярска

Баскетболистки «Юности» не сумели переиграть соперниц из Красноярска и потеряли лидерство в таблице чемпионата второго дивизиона Суперлиги.
Еще в ходе предыдущей домашней серии против дубля новосибирского «Динамо» было заметно, что в игре сурской команды наметился спад. Противостояние с «Енисеем-2» это только подтвердило.
В стартовой игре красно-белые, в целом не уступавшие сибирячкам, провалили вторую четверть, в которой проиграли 13 очков. Это отставание сохранилось вплоть до финальной сирены - 62:75.
На следующий день борьба была более упорной. Соперницы не позволяли друг другу далеко оторваться в счете, и в итоге исход матча решился на последних минутах. Пензячки сократили отрыв «Енисея» до 2 пунктов и имели в запасе лишнюю атаку. Однако реализовать голевой шанс не удалось, «Юность» вновь проиграла - 60:62.
После всех неудач пензенская дружина пропустила вперед себя основных конкуренток и потеряла место в тройке лидеров чемпионата. Исправить положение девушки постараются в ходе выездного турне, которое пройдет по маршруту Пермь - Чебоксары.
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Эх, тетехи, тетехи...