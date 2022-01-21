Новые квитанции заставили пензенцев понервничать

21.01.2022 | 18:12

Квитанции за газ нового образца заставили понервничать тысячи жителей Пензы. Больше строчек, чем в старых, увеличившиеся суммы за голубое топливо - все это вызвало немало вопросов. А на платежной бумаге Зинаиды Пятайкиной крупно написано «Задолженность!», хотя, по ее словам, в прошлом году полностью уплачена вся сумма. Пенсионерка возмущена не только этим.

«В прошлом месяце мы заплатили за отопление 709 рублей, в этом месяце прислали нам квитанцию - 1 457 рублей. В чем дело? Какая разница? Морозов не было в 40-50 градусов», - удивилась жительница Пензы.

Ее соседи уехали в другой город и попросили женщину оплачивать счета, а там пенсионерка нашла расхождения.

«Прислали две квитанции: на одной - Бирюкова, на второй - Кузнецова. Это что такое? Надо же в компьютер смотреть, кому вы высылаете! Она Кузнецова, э это ее девичья фамилия - Бирюкова. Откуда вот они взяли? Как это?» - возмутилась Зинаида Пятайкина.

Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Скорее всего, ситуация связана с переходным периодом. В ресурсоснабжающей организации заверили, что единые квитанции нового образца вводятся на территории всей страны, а не только в Пензенской области.

«Изменения не коснутся тех абонентов, которые не используют прибор учета газа, для них порядок оплаты не меняется. Сумма к оплате, указанная в квитанции, является предварительной на случай отсутствия показаний приборов учета газа», - пояснил начальник участка ресурсоснабжающей организации Роман Люсев.

Представители ресурсоснабжающей организации признают, что основное неудобство новых квитанций - с помощью QR-кода можно оплатить счет, а вот внести показания нельзя. В ближайшее время должны исправить этот недочет.