Общество

Новые квитанции заставили пензенцев понервничать

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Квитанции за газ нового образца заставили понервничать тысячи жителей Пензы. Больше строчек, чем в старых, увеличившиеся суммы за голубое топливо - все это вызвало немало вопросов. А на платежной бумаге Зинаиды Пятайкиной крупно написано «Задолженность!», хотя, по ее словам, в прошлом году полностью уплачена вся сумма. Пенсионерка возмущена не только этим.

«В прошлом месяце мы заплатили за отопление 709 рублей, в этом месяце прислали нам квитанцию - 1 457 рублей. В чем дело? Какая разница? Морозов не было в 40-50 градусов», - удивилась жительница Пензы.

Ее соседи уехали в другой город и попросили женщину оплачивать счета, а там пенсионерка нашла расхождения.

«Прислали две квитанции: на одной - Бирюкова, на второй - Кузнецова. Это что такое? Надо же в компьютер смотреть, кому вы высылаете! Она Кузнецова, э это ее девичья фамилия - Бирюкова. Откуда вот они взяли? Как это?» - возмутилась Зинаида Пятайкина.

Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Скорее всего, ситуация связана с переходным периодом. В ресурсоснабжающей организации заверили, что единые квитанции нового образца вводятся на территории всей страны, а не только в Пензенской области.

«Изменения не коснутся тех абонентов, которые не используют прибор учета газа, для них порядок оплаты не меняется. Сумма к оплате, указанная в квитанции, является предварительной на случай отсутствия показаний приборов учета газа», - пояснил начальник участка ресурсоснабжающей организации Роман Люсев.

Представители ресурсоснабжающей организации признают, что основное неудобство новых квитанций - с помощью QR-кода можно оплатить счет, а вот внести показания нельзя. В ближайшее время должны исправить этот недочет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Квитанции за газ надо разглядывать под микроскопом.

Гость||

Вообще не понятно, что и кому платишь "АБ Росиии" какой-то, в чеке кроме ФИО нет никакой информации о плательщик, лицевой счёт даже найти не удалось

Гость||

А г-н Люсев не хочет объяснить, почему пензенцам выставляют квитанции авансом, январь ещё не прошёл а квитки за январь уже пришли и требуют оплату до конца этого месяца. Это по каковски? Ни одна организация поставщик ресурсов так не поступает.

Гость||

Гость писал(a):

Вообще не понятно, что и кому платишь "АБ Росиии" какой-то, в чеке кроме ФИО нет никакой информации о плательщик, лицевой счёт даже найти не удалось
Как вы можете платить неизвестно кому? Любой может напечатать на принтере ваши ФИО и любую сумму, которую вы заплатите. Похоже не перевелись у нас ещё Буратины, которые готовы сказать Крекс, Фекс, Пекс и отправить свои деньги коту Базило и лесе Алисе.

Гость||

Ну Миллеру же героя труда дали, значит все правильно, может драть заранее с людей, что бы ему лопнуть!

Гость||

сегодня получили квитанцию на уплату газа. ничего не понятно и почему мы должны платить, аванс. кощунство какое то, наверно аванс будем платить за звание Мюллеру за присвоение ему звания героя труда.

Гость||

Пенза-не Европа. Аванс, значит аванс.

Гость||

Гость писал(a):

сегодня получили квитанцию на уплату газа. ничего не понятно и почему мы должны платить, аванс. кощунство какое то, наверно аванс будем платить за звание Мюллеру за присвоение ему звания героя труда.
Ну ты и лох.

Гость||

Господин Люсев из квитанции не ясно кому платить, во так начальник не видет как работают его подчиненные если даже не удостоверился и не видел кому мы должны платить.

Гость||

безобразие!

Гость||

Да аванс уже давно за электричество просят, но мы никогда не платили!

Гость||

Гость писал(a):

Аванс, значит аванс.
Аванс или рекомендуемый платёж дело исключительно добровольное.

И если льготники оплачивают аванс или рекомендуемый платёж то компенсации им за это не будет.

Гость||

Гость писал(a):

Да аванс уже давно за электричество просят, но мы никогда не платили!
Одно время в 2021 сумму рекомендуемого платежа включали в сумму обязательного и те у кого был подключен автоплатёж автомат платили аванс против своей воли.

Гость||

Миллеру дворцы и яхты оплачиваем, тьфу! Ему ещё за звание теперь капать будет, а надо бы гнать этого хомяка в три шеи!

Гость||

... и добавили комиссию к оплате. Класс!

Имя: Гость
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