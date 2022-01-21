Горожанка пожаловалась на транспортную недоступность Пензы-III

21.01.2022 | 17:40

В четверг, 20 января, жительница областного центра в аккаунте губернатора Олега Мельниченко подняла проблему транспортной доступности микрорайона Пенза-III.

«Господи! Теперь ходит только троллейбус № 6, и то до 18:00, а после как добираться? За такси такие деньги дерут! Ну разберитесь наконец! Ведь зима на улице, мост Свердловский не чистится совсем!» - написала женщина.

21-го числа она получила ответ сразу от двух структур.

Представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи подтвердил, что на Пензу-III ходит троллейбус № 6, но не до 18:00.

«Время отправления от конечной остановки «Ст. Пенза-III»: в рабочие дни - с 6:50 до 21:00; в выходные и праздничные дни - с 6:50 до 20:15. Время отправления от конечной остановки «Запрудный»: в рабочие дни - с 5:49 до 20:35; в выходные и праздничные дни - с 6:09 до 20:00», - указано в сообщении.

Женщину проинформировали, что в микрорайон также ходят маршрутки № 80, соединяющие его с Ладожской.

Представитель городского департамента ЖКХ пояснил, что МУП «Пензадормост» дано предписание расчистить пешеходные дороги Свердловского моста, и поблагодарил женщину за сигнал.