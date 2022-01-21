Общество

Горожанка пожаловалась на транспортную недоступность Пензы-III

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В четверг, 20 января, жительница областного центра в аккаунте губернатора Олега Мельниченко подняла проблему транспортной доступности микрорайона Пенза-III.

«Господи! Теперь ходит только троллейбус № 6, и то до 18:00, а после как добираться? За такси такие деньги дерут! Ну разберитесь наконец! Ведь зима на улице, мост Свердловский не чистится совсем!» - написала женщина.

21-го числа она получила ответ сразу от двух структур.

Представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи подтвердил, что на Пензу-III ходит троллейбус № 6, но не до 18:00.

«Время отправления от конечной остановки «Ст. Пенза-III»: в рабочие дни - с 6:50 до 21:00; в выходные и праздничные дни - с 6:50 до 20:15. Время отправления от конечной остановки «Запрудный»: в рабочие дни - с 5:49 до 20:35; в выходные и праздничные дни - с 6:09 до 20:00», - указано в сообщении.

Женщину проинформировали, что в микрорайон также ходят маршрутки № 80, соединяющие его с Ладожской.

Представитель городского департамента ЖКХ пояснил, что МУП «Пензадормост» дано предписание расчистить пешеходные дороги Свердловского моста, и поблагодарил женщину за сигнал.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

дано предписание расчистить
А чо, так можно было?!!!

Гость||

>Женщину проинформировали, что в микрорайон также ходят >маршрутки № 80, соединяющие его с Ладожской.

С какой Ладожской ? 80-ка ходит с Пензы-1 до Пензы-3 уже давным давно. Администрация!!! Вы вообще что нибудь контролируете???!!!

Гость||

Оне даже себя не контролируют.

Гость||

Я со Свердловского моста в воду глядел.

Гость||

Представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи ?А кто это лицо что отвечает от лица ведомства ни кто не знает?От них одни отписки и отговорки даже саратовский чиновник не смог поменять работу минтранса пенза

Гость||

Руки прочь от троллейбусов!

Гость||

Интересно, а сами себе они тоже врут? Этот министерский "крендель" с проверкой на место выезжал? На работу, видимо, ходит стул просиживать и получку получать. Именно получку, а не зарплату: за зарплату работать надо.

Гость||

Они ответили, как у них по бумажкам должно быть! А по факту совсем другая картина, ни ходит нихрена транспорт, на расписание чихали! Что этот жук из министерства не проверил фактического положения вещей? Плебисцит на людей эти чинуши! Сколько не жалуйся-ничего не делают, все хуже и хуже становится, живем, как в деревне, тьфу!

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