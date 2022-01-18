В Спасском соборе провели водосвятный молебен

18.01.2022 | 19:26

Навечерие Богоявления, или Крещенский сочельник, - один из тех дней, когда духовенство облачается в белоснежные одежды, символ чистоты и непорочности. Такими же становятся и люди, после совершения над ними таинства Крещения.

«В знак того, что они отреклись от своих языческих идолов, от своей веры, от своих разных суеверий, от своих грехов, ветхозаветные священники на протяжении многих веков еще до Иоанна Предтечи символически омывали людей водой», - сообщил благочинный Воскресенского храма г. Пензы иеромонах Мелхиседек Хижняк.

В канун великого праздника Крещения Господня Божественную литургию и особый водосвятный молебен в Спасском соборе совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Затем правящий архиерей погрузил серебряный крест в установленные в соборе большие доверху наполненные емкости.

Водосвятный молебен традиционно проводится и в канун Крещения, и после того как праздник уже наступил, то есть 18 и 19 января.

«Церковный день начинается с вечера, поэтому это двойное освящение, это двойное в один день явление Господне. Но у нас, ввиду того что мы разделили службы на утреннюю и вечернюю и нет ночью и днем службы, получается в два дня. А на самом деле это один церковный день», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В Крещенский сочельник многие верующие специально приходят в храмы, чтобы сделать запас воды.

«Говорят, она очень полезная и при болезнях, и при сглазах, и для детей. В общем, священная, одним словом», - рассказала жительница Пензы Ольга Горшкова.

«Я использую всегда натощак. В течение года употреблять ее с молитвой, с благоговением, со страхом Божьим - это такая святыня благодатная», - поделилась жительница Пензы Екатерина Ревкова.

Впервые водосвятный молебен был совершен в возрожденном Спасском соборе в 2019 году. Тогда воду раздавали верующим на площади. А с 2021-го это делают внутри храма, чтобы люди не мерзли на улице.