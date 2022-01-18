Пензенцам станут оказывать меры соцподдержки через пенсионный фонд

18.01.2022 | 18:53

Название ведомства остается прежним, но Пенсионный фонд России становится все больше интересен тем, кому до выхода на заслуженный отдых еще далеко. С 2022 года ПФР предоставляет пензенцам ряд выплат, которые раньше назначали и перечисляли органы социальной защиты. Их много.

«К примеру, теперь пенсионный фонд назначает ежемесячные пособия неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет, пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, единовременные пособия при рождении ребенка, единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью», - рассказал управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Полный перечень можно найти на сайте. Людям изменения неудобств не доставят. Тем, кто уже получает какие-то меры соцподдержки, выплаты пенсионный фонд будет производить автоматически на указанные ранее реквизиты, ходить и писать заявления не надо. А вот если человек имеет право на пособия, но им еще не воспользовался, то ему придется обратиться в клиентскую службу ПФР. Можно и в офис МФЦ, но это касается только пособий на детей.

«Первые выплаты пенсионным фондом по переданным мерам уже начали получать пензенцы. Хочу обратить внимание на то, что это является досрочной доставкой пенсии за январь, которая по стандартному выплатному графику должна была происходить в феврале. В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям - тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и в феврале», - пояснил Михаил Буданов.

С марта перечисление средств начнется по стандартному графику.

Сообщают в пенсионном фонде и о других изменениях. Размеры выплаты одиноким родителям и пособия малообеспеченным беременным увеличились. Первая теперь составит 5 201 рубль, второе - 5 793 рубля.