В региональном управлении РПН рассказали о прививках по-новому

16.01.2022 | 14:28

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили пензенцам о том, что в силу вступил новый документ «Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Согласно ему, вакцинации от коронавирусной инфекции подлежат подростки от 12 до 17 лет.

Иммунизация добровольная, по письменному согласию одного из родителей.

Также всем детям, а не только малышам из групп риска, будут проводить вакцинацию от гемофильной инфекции.

Изменился срок введения третьей дозы вакцины от полиомиелита. Ранее процедура была необходима 14-летним подросткам, теперь же ее должны будут пройти 6-летние дети.

«Три вакцинации и первая ревакцинация от полиомиелита будут проводиться инактивированной вакциной, а последующие ревакцинации - живой», - отметили в ведомстве.

Специалисты отметили, что, согласно обновленному документу, допускается введение любых вакцин (за исключением тех, что применяются для профилактики туберкулеза) в один день разными шприцами в разные участки тела.

«Календари переработаны с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Эти изменения очень нужные и долгожданные», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.