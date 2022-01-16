В региональном управлении РПН рассказали о прививках по-новому

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили пензенцам о том, что в силу вступил новый документ «Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Согласно ему, вакцинации от коронавирусной инфекции подлежат подростки от 12 до 17 лет.
Иммунизация добровольная, по письменному согласию одного из родителей.
Также всем детям, а не только малышам из групп риска, будут проводить вакцинацию от гемофильной инфекции.
Изменился срок введения третьей дозы вакцины от полиомиелита. Ранее процедура была необходима 14-летним подросткам, теперь же ее должны будут пройти 6-летние дети.
«Три вакцинации и первая ревакцинация от полиомиелита будут проводиться инактивированной вакциной, а последующие ревакцинации - живой», - отметили в ведомстве.
Специалисты отметили, что, согласно обновленному документу, допускается введение любых вакцин (за исключением тех, что применяются для профилактики туберкулеза) в один день разными шприцами в разные участки тела.
«Календари переработаны с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Эти изменения очень нужные и долгожданные», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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